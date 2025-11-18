Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης για Χριστόφορο Παπακαλιάτη: «Δεν υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ μας, κάνουμε διαφορετικά πράγματα»

Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης βρέθηκε στο πλατό της εκπομπής «The 2night Show» και μίλησε για την 15ετή απουσία του από την τηλεόραση, την πορεία του στην υποκριτική, τη σχέση του με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη αλλά και την περίοδο που παρουσίασε το Survivor.

Όπως ανέφερε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου θαυμάζει τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη και δεν έχει μετανιώσει για τίποτα που έχει κάνει στην καριέρα του. Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης θεωρεί – όπως είπε στο «The 2night Show» – πως είναι ένας γλυκός άνθρωπος με χούμορ, ανοιχτός για κουβέντα.

Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης μίλησε αρχικά για την αποχή του από την τηλεόραση, δηλώνοντας πως «Από τον “Γιούγκερμαν” στον ΑΝΤ1 υπήρχε μια 15ετία που δεν έκανα τηλεόραση, μέχρι τον “Γιατρό”. Με εξαίρεση το “Έτερος Εγώ” που έκανα μια εμφάνιση και την επιστροφή του “Λόγω Τιμής 2” που ήταν πολύ μικρή η συμμετοχή. Μέχρι τότε δεν είχα κάνει τηλεόραση καθόλου».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης συμπλήρωσε ότι «Ήταν επιλογή μου να μην κάνω τηλεόραση για 15 χρόνια. Άρχισα να σκηνοθετώ παραστάσεις, να ζω πολύ καλά κάνοντας αυτό και εννοώ και να βιοπορίζομαι αλλά και δημιουργικά. Από το 2008 μέχρι το 2022, που περάσαμε την οικονομική κρίση, τα προϊόντα που φτιάχνονταν δεν ήταν τα ανάλογα. Δεν μου έλειψε καθόλου η τηλεόραση. Επίσης με κάποιον τρόπο, τελείως εσωτερικό, επανεφευρίσκω τον εαυτό μου, αλλάζει η επιθυμία μου και από εκεί που είμαι εδώ, ξαφνικά θέλω να πάω αλλού».

Μιλώντας για την τηλεοπτική του πορεία, ο γνωστός πρωταγωνιστής υπογράμμισε πως «”Το “Λόγω Τιμής” έβγαλε μια ολόκληρη παρέα ηθοποιών και ήταν η σειρά μετά την οποία άρχισαν να με αποκαλούν με το όνομά μου. Υπάρχει μια περίοδος στην καριέρα που σε πλησιάζει ο κόσμος και διστάζουν να πουν ποιος είσαι, δεν ξέρουν ποιος είσαι. Και υπάρχει και η στιγμή που αρχίζουν να σε λένε με το όνομά σου. Αυτή η στιγμή για εμένα ήταν το “Λόγω Τιμής”, το 1996. Μετά ακολούθησε το “Να με Προσέχεις”. Με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη είμαστε πολύ φίλοι, τον αγαπώ και τον θαυμάζω πολύ αλλά δεν έχουμε ξαναβρεθεί μαζί τηλεοπτικά».

Προσέθεσε, μάλιστα, ότι «Μου έχει προτείνει αλλά δεν έχω μπορέσει. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ μας, κάνουμε διαφορετικά πράγματα με τον Χριστόφορο και ο άτυπος ανταγωνισμός που είναι ευγενής άμυλα, πάνω σε αυτή την ικανότητα των χαρακτήρων είχε στηρίξει και όλη τη γραφή των δύο αδερφών. Είχε γράψει δυο ρόλους πολύ κοντά σε μια σχέση που είχαμε εμείς οι δύο. Έγραψε τους ρόλους πάνω μας και για αυτό λειτούργησε τόσο καλά».

Επιπλέον, ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης δήλωσε ότι «Δεν έχω μετανιώσει για σειρά, θεατρικό, ταινία ή για εκπομπή που έχω κάνει. Όταν παρουσίασα το Survivor πέρασα φανταστικά, έκανα όλα τα αθλήματα. Βέβαια ήταν διαφορετικό από το σημερινό. Όταν παρουσίαζα το Survivor έπαιζα και στο Festen και ένας συνάδελφος μου είπε εκνευρισμένος: “Δε σε καταλαβαίνω. Πας το βράδυ και κάνεις αυτό και το πρωί, έχεις κάνει τα γυρίσματα του Survivor, και πας και κάνεις το σπικάζ και βγαίνει το Survivor. Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα;”.

Του λέω το κάνω, γιατί και στα δύο είμαι ο εαυτό μου. Δεν αισθάνομαι ότι προδίδω το ένα και το άλλο. Μου αρέσει πολύ το θέατρο και μου άρεσε πολύ και το Survivor. Είμαι απολύτως μέσα και στο ένα και στο άλλο».

«Υπάρχουν πάρα πολλοί ηθοποιοί που τα τελευταία χρόνια, μετά τις “Άγριες Μέλισσες” τους έμαθε το πανελλήνιο. Σπουδαίοι άντρες και γυναίκες. Άρχισαν να χρησιμοποιούν οι παραγωγές θεατρικούς ηθοποιούς, που δεν τους ήξερε το κοινό μέχρι τότε. Υπήρχαν πολλοί ηθοποιοί που φοβόντουσαν την τηλεόραση. Δε θα έλεγα ποτέ σε κάποιον που δεν θα έκανε τηλεόραση “Α! Μας το παίζεις κάπως”.

Ο καθένας στη ζωή κάνει -και καλό είναι να βρει να κάνει- τα πράγματα τα οποία του είναι οικεία, όχι τα πράγματα στην εύκολα. Άλλο να σου είναι εύκολο και άλλο οικείο. Κάτι μπορεί να σου είναι δύσκολο αλλά οικείο. Ένας ηθοποιός που κάνει μόνο τηλεόραση, γιατί αυτό αισθάνεται ότι τον εκπροσωπεί και το αισθάνεται οικείο, καλά κάνει και το κάνει. Κάποιος που κάνει πολύ περισσότερα πράγματα και έχει άλλο προφίλ και πιο δημόσιο και το κάνει με την ψυχή του, καλά κάνει και το κάνει» είπε καταληκτικά ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης.