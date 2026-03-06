Κωνσταντίνος Μπογδάνος: Παράγουμε περισσότερες φουσκοχειλούδες ελαφρών ηθών influencers από όσες μπορούμε να καταναλώσουμε

Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος είπε τη γνώμη του για τις γυναίκες που βρέθηκαν στο κέντρο του ενδιαφέροντος τις τελευταίες ημέρες και μίλησα για τις περιπέτειές τους, καθώς εγκλωβίστηκαν στο Ντουμπάι, όπου δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά ως influencers, εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ο γνωστός δημοσιογράφος του OPEN μίλησε στην κάμερα του Happy Day το πρωί της Παρασκευής (06.03.2026). Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος σημείωσε ότι οι περισσότερες γυναίκες που πηγαίνουν στο Ντουμπάι δεν είναι influencers αλλά «συνοδοί», όπως τις χαρακτήρισε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν είναι Έλληνες influencers, οι περισσότερες είναι Ελληνίδες influencers. Σε μία χώρα που δυστυχώς παράγουμε περισσότερες φουσκωχειλούδες, ελαφρών ηθών influencers, από όσες μπορούμε να καταναλώσουμε, το αποτέλεσμα είναι ότι τις εξάγουμε. Είναι το αλφαβητάρι των οικονομικών. Υπάρχουν κάποιες κοπέλες εκεί, ή κάποιες κυρίες, οι οποίες πράγματι ασχολούνται με αξιόλογες επαγγελματικές ενασχολήσεις και είναι και πολύ επιτυχημένες. Είναι όμως και άλλες, οι οποίες δηλώνουν κάτι, με διάφορους βαρύγδουπους τίτλους επαγγελματικούς, και στην ουσία είναι συνοδοί» δήλωσε ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος.

«Ίσως είναι αυτό μία νέμεση για την Ελλάδα η οποία κάποτε, επήρετο ότι σε πολλά εισαγωγικά “καταναλώνει” κοπέλες από το ανατολικό μπλοκ. Ρωσίδες, Ουκρανές. Θυμάσαι το φιλμ του Σωτήρη Γκορίτσα “Βαλκανιζατέρ”; “Προσεχώς Βουλγάρες”. Ε τώρα λοιπόν, οι Ελληνίδες γίνονται προϊόν κατανάλωσης στη Μέση Ανατολή. Αυτό το οποίο μου κάνει εντύπωση, είναι ότι πλέον αυτό το κάνουν και με καμάρι», πρόσθεσε.

Παράλληλα, τόνισε ότι υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Και προς Θεού, ξαναλέω και σε παρακαλώ να το παίξεις, δεν αφορά η δήλωσή μου σε κυρίες οι οποίες έχουνε επιτυχημένες, πραγματικές, επαγγελματικές δραστηριότητες στον Αραβικό κόσμο. Σε αυτές βγάζω το καπέλο. Πίσω όμως από αυτές, έρχονται και κρύβονται και πολλές, οι οποίες όλοι γνωρίζουμε τι πάνε να κάνουν στα Εμιράτα, αλλά μας βγαίνουν κιόλας καμαρωτές, ότι κάνουν influencing. Τι influencing κάνει μία Ελληνίδα; Ποιον κάνει influence; Οι περισσότερες ούτε Αγγλικά δεν μιλάνε», είπε χαρακτηριστικά.

«Προσωπικά δεν με νοιάζει. Αυτό το οποίο με νοιάζει και με ενδιαφέρει και με κόφτει και με καίει, είναι τα πρότυπα, φίλε μου. Συγχρόνως, βεβαίως, είναι ελεύθερες να κάνουν ό,τι θέλουν. Και εγώ είμαι ελεύθερος να εκφράζω γνώμη γι’ αυτό που κάνουν», πρόσθεσε ο γνωστός δημοσιογράφος.

Παράλληλα, ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος μίλησε και για την εκπομπή που παρουσιάζει στο OPEN, τονίζοντας: «Η εκπομπή του χρόνου θα συνεχίσει… Είναι νομίζω νωρίς να μιλήσουμε για του χρόνου. Περιμένω να κάνουμε μία συζήτηση για του χρόνου. Δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα οι συζητήσεις».