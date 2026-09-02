Γιώργος Κωνσταντίνου για Γιάννη Πάριο: Αυτός ο καλλιτέχνης ζει μέσα από τον κόσμο, από τη λατρεία του

Ο Γιώργος Κωνσταντίνου κλήθηκε να καταθέσει τη δική του άποψη μετά τα αρνητικά σχόλια ορισμένων για τη συναυλία που έδωσε ο Γιάννης Πάριος στην Κύπρο και την εμφάνιση του σπουδαίου καλλιτέχνη επί σκηνής. Ο δημοφιλής ηθοποιός εξέφρασε την ενόχλησή του για την κριτική που ασκήθηκε στον ερμηνευτή και αποκάλυψε πως είναι ένας από τους καλλιτέχνες που λατρεύει.

Ο Γιώργος Κωνσταντίνου ήταν καλεσμένος, την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου, στην εκπομπή «Studio στις 3» και προσπάθησε να εξηγήσει τι κρύβει ο μύθος που έχτισε ο Γιάννης Πάριος. Όπως είπε ο ηθοποιός, ο δημοφιλής ερμηνευτής «τρέφεται» από τον κόσμο και τόνισε πως δεν θα πρέπει να αγνοείται η διαδρομή ενός καλλιτέχνη που έχει αφιερώσει τη ζωή του στη μουσική.

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Ο Γιώργος Κωνσταντίνου ανέφερε: «Διάβασα με στενοχώρια το θέμα του Πάριου σχετικά με κάποιους ανθρώπους, οι οποίοι ασυλόγιστα κάθονται και γράφουν διάφορα πράγματα. Γράφουν για τη φωνή και γιατί δεν πάει αυτό… Όλα αυτά δεν είναι καθόλου ωραία. Δεν έχουν πάρει τη θέση. Καμιά φορά κάνουμε πράγματα, γράφουμε και δεν τα σκεφτόμαστε καθόλου.

Πώς δεν σκέφτεσαι ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ένας καλλιτέχνης; Αυτός ο καλλιτέχνης έχει δώσει όλη του τη ζωή. Τι σημαίνει αυτό; Ότι αυτός ο καλλιτέχνης ζει μέσα από τον κόσμο. Ο κόσμος από κάτω τον λατρεύει και αυτός ζει από τη λατρεία του ανθρώπου. Και του λες λοιπόν “πέταξέ το αυτό τώρα, γιατί δεν είσαι πια άξιος να το εισπράξεις και φύγε”.

Όχι, μέχρι την τελευταία στιγμή εγώ θα καθόμουν να ακούσω τον Πάριο και όταν θα είμαι ξαπλωμένος σε ένα κρεβάτι. Τον λατρεύω. Έχει πολλά θετικά ο Πάριος. Ευτυχώς δηλαδή πολύς κόσμος αναγνώρισε αυτό το δίκαιο δηλαδή».

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Η τοποθέτησή του έγινε με αφορμή διάφορα αρνητικά και επικριτικά σχόλια που γράφτηκαν στο διαδίκτυο μετά την πρόσφατη συναυλία του μεγάλου τραγουδιστή. Τα σχόλια αυτά αφορούσαν την ηλικία του και την απόδοσή του.

Στην ίδια συνέντευξη, ο Γιώργος Κωνσταντίνου μίλησε για τη Μάρω Κοντού και αποκάλυψε ότι την είχε δει στο όνειρό του, πριν μάθει πως έφυγε από τη ζωή.