Η Μαρία Αναστασοπούλου για την κατάψυξη ωαρίων της: «Ήταν μια πολύ μοναχική διαδικασία, ήταν πρωτόγνωρο»

Η Μαρία Αναστασοπούλου παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό «Ok!» και μεταξύ άλλων ρωτήθηκε για την κατάψυξη ωαρίων που έκανε και το λόγο που αποφάσισε να το δημοσιοποιήσει.

Η Μαρία Αναστασοπούλου μοιράστηκε τις λεπτομέρειες της εμπειρίας της με σκοπό να ευαισθητοποιήσει και να ενημερώσει τις γυναίκες για τη διατήρηση της γονιμότητάς τους. Προχώρησε στη διαδικασία μετά από παρότρυνση του γυναικολόγου της.

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Περιέγραψε με ρεαλισμό τις δυσκολίες, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι χρειάστηκε να κάνει ορμονική ένεση μόνη της ακόμη και στον δρόμο λόγω των απαιτητικών ωραρίων της δουλειάς της.

Πώς ήταν ως διαδικασία;

Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Εγώ δεν αντιμετώπισα κάποια δυσκολία. Απλά ήταν μια πολύ μοναχική διαδικασία. Είναι πολύ προσωπική εμπειρία. Βλέπεις αλλαγές στο σώμα σου, πρέπει να τις διαχειριστείς, είναι πράγματα που δεν έχεις ξανανιώσει. Είναι ένα ιδιαίτερο δεκαπενθήμερο.

Πώς ήσουν συναισθηματικά εκείνη την περίοδο;

Ούτε φοβήθηκα ούτε είχα ψυχολογικές μεταπτώσεις που μπορεί να έχεις σε αυτές τις περιπτώσεις. Ήταν πρωτόγνωρο. Όταν παίρνεις μια τέτοια απόφαση, δεν ξέρεις τι ακολουθεί. Αλλά τελικά, όταν το κάνεις, αισθάνεσαι ότι έκανες το σωστό.

Τι σε κινητοποίησε στην απόφασή σου;

Στον ετήσιο έλεγχο που πήγα να κάνω, ο γυναικολόγος μου μου είπε: «Γιατί δεν το έχουμε κάνει ήδη;». Το είχα σκεφτεί κι εγώ, αλλά δεν το είχα βάλει μέχρι τότε στο πρόγραμμα. αποφάσισα ακαριαία: «Τώρα ή ποτέ». Η επιστήμη προσφέρει ένα πολύ σημαντικό εργαλείο, το χρησιμοποιείς, και από κει και πέρα τι θα φέρει το μέλλον κανένας δεν το ξέρει. Δεν ένιωθα να πιέζομαι, ότι πρέπει να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Χρησιμοποίησα αυτό το εργαλείο και ησύχασα. Η επιστήμη έχει εξελιχθεί τόσο πολύ, που σκέφτεσαι: «Γιατί να μην το κάνω;». Ανεξαρτήτως τι θα συμβεί στην πορεία.