Κωνσταντίνος Βασάλος – Δανάη Βαρθολομάτου: Στα σοκάκια της Μυκόνου απολαμβάνουν τις τελευταίες τους καλοκαιρινές στιγμές

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος περνάει τις τελευταίες του καλοκαιρινές διακοπές χαλαρώνοντας στην Μύκονο μαζί με την Δανάη Βαρθολομάτου με την οποία φαίνεται να είναι σε σχέση τους τελευταίους μήνες. Η κάμερα του Mykonos Live TV τον εντόπισε κατά την διάρκεια νυχτερινής του εξόδου στα Ματογιάννια μαζί με μια φίλη του.

Στα κοσμικά σοκάκια της Μυκόνου ο Κωνσταντίνος Βασάλος, γνωστός personal trainer και YouTuber έκανε την νυχτερινή του βόλτα, χαιρέτησε και συνομίλησε με πολλούς φίλους του μεταξύ των οποίων και ο γνωστός φωτογράφος Νίκος Ζώτος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πάντως οι φήμες συνδέουν την παρουσία του Κωνσταντίνου Βασάλου στο νησί των Ανέμων με την Δανάη Βαρθολομάτου με την οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι ζευγάρι τους τελευταίους μήνες, καθώς στην Μύκονο μένει και δραστηριοποιείται επαγγελματικά η μητέρα της Δανάης.

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος ο οποίος μετά τον χωρισμό του με την Ευρυδίκη Βαλαβάνη δεν είχε κυκλοφορήσει επίσημα με άλλη γυναίκα, μάλλον είναι έτοιμος να βρει τον άνθρωπο αφήνοντας πίσω την εργένικη ζωή, καθώς φαίνεται πως ξαναβρήκε τον έρωτα.

Η Δανάης Βαρθολομάτου, η οποία ανήκει στην ομάδα των βασικών συνεργατών του Κωνσταντίνου Αργυρού από την Panik Records, είναι personal trainer και δημιουργός μίας πλατφόρμας για την προώθηση ενός ισορροπημένου και υγιεινού τρόπου ζωής. Τα ενδιαφέροντα της λοιπόν φαίνεται να είναι παρόμοια με αυτά του Κωνσταντίνου Βασάλου.