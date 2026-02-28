Κωνσταντίνος Βασάλος: Είναι τραγικό να ρωτάνε την Ευρυδίκη Βαλαβάνη για εμένα ενώ έχει προχωρήσει

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος αρνήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση για την Ευρυδίκη Βαλαβάνη, καθώς όπως είπε, η ίδια έχει προχωρήσει τη ζωή της. Σε δηλώσεις που παραχώρησε στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» χαρακτήρισε τραγικό το γεγονός ότι πρόσφατα ρώτησαν την δημοσιογράφο για δηλώσεις του.

Κωνσταντίνος Βασάλος και Ευρυδίκη Βαλαβάνη υπήρξαν ζευγάρι στο παρελθόν για 6 χρόνια. Χώρισαν το 2023, με την δημοσιογράφο να παντρεύεται τον Γρηγόρη Μόργκαν την 1η Σεπτεμβρίου 2024 στα Χανιά. Ο πρώην συμπαίκτης της στο Survivor είχε σχολιάσει με χιούμορ και θετική διάθεση το γεγονός, αναρωτώμενος μάλιστα «γιατί δεν ήταν καλεσμένος». Οι δυο τους διατηρούν άριστες σχέσεις μετά τον χωρισμό τους.

Για τον Δημήτρη Ουγγαρέζο και το ενδεχόμενο να παρουσιάσει τη δική του εκπομπή, ο Κωνσταντίνος Βασάλος ανέφερε στις νέες δηλώσεις του: «Έχει προτεραιότητα αυτός γιατί έχει χρόνια πίσω στην πλάτη του, αλλά είναι και πολύ καλός δημοσιογράφος».

Για τον Γιώργο Λιάγκα: «Όσο τον έχω παρακολουθήσει, είναι ένας άνθρωπος που λέει την άποψή του, δεν φοβάται και έχει πληρώσει και αυτός τα λάθη που έχει κάνει. Δεν ξέρω αν συμφωνώ 100% αλλά μου αρέσει οι άνθρωποι που λένε αυτό που σκέφτονται, χωρίς βέβαια να προσβάλουν», είπε ο Κωνσταντίνος Βασάλος.

Σε ερώτηση του δημοσιογράφου για τις πρώην σχέσεις του και το γεγονός ότι πρόσφατα ρώτησαν την Ευρυδίκη Βαλαβάνη για τις δηλώσεις του: «Έχει προχωρήσει τη ζωή της, τώρα να ρωτάς για έναν πρώην σε μια γυναίκα η οποία έχει προχωρήσει, είναι τραγικό για εμένα, δεν θέλω να σχολιάσω κάτι άλλο γιατί με εκνεύρισες ήδη», είπε ο Κωνσταντίνος Βασάλος.

Το άλλοτε ζευγάρι, που ήταν μαζί για περίπου έξι χρόνια, είχε ήδη τερματίσει τη σχέση του αθόρυβα πολύ νωρίτερα, με την Ευρυδίκη να δηλώνει αργότερα ότι ήταν χωρισμένοι για περίπου έναν χρόνο πριν το μάθει το κοινό.

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος συνεχίζει να απασχολεί την επικαιρότητα το 2026 μέσα από την τηλεοπτική του παρουσία και την έντονη δραστηριότητά του στα social media.