Κωνσταντίνος Χριστοφόρου για Άννα Βίσση: Τη βλέπω και πάω να βάλω τα κλάματα, μου λέει «δεν έχω πεθάνει ακόμα»

Ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου εξέφρασε τον θαυμασμό και την αγάπη του για την Άννα Βίσση, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για την εκπομπή «The 2night Show». Ο καλλιτέχνης μίλησε για τη στήριξη που του παρείχε η κορυφαία ερμηνεύτρια και για το πώς αισθάνεται, κάθε φορά που την συναντάει. Τόνισε πως η αποδοχή του κόσμου είναι ένα μεγάλο παράσημο για την τραγουδίστρια, που συνεχίζει την πετυχημένη καριέρα της.

Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και Άννα Βίσση κατάγονται από την Κύπρο. Αυτό, όπως φαίνεται, τους έφερε από την πρώτη στιγμή κοντά. Η «απόλυτη» τον βοήθησε στο ξεκίνημα της καριέρας του και αυτό είναι κάτι που ο ίδιος, ποτέ δεν ξεχνά. Όπως είπε χαίρεται και συγκινείται κάθε φορά που την αντικρίζει.

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«Δεν έχω λόγια να μιλήσω για την Άννα. Η Άννα με έφερε στην Ελλάδα, η Άννα έκανε ντουέτο μαζί μου και δουλέψαμε και πάρα πολλές φορές μαζί και σαν συγκρότημα. Με είχε προσέξει πάρα πολύ, με αγαπάει πολύ. Της έχω γράψει την “Έρημη πόλη” και είναι παράσημο για μένα. Τη λατρεύω, είμαστε οικογένεια, δεν έχω λόγια. Είμαι τρισευτυχισμένος γι’ αυτό που ζει αυτή τη στιγμή, δεν έχω λόγια, της αξίζει, την αγαπώ, χάνω τα λόγια μου. Είμαι έτοιμος να βάλω τα κλάματα. Τη βλέπω και πάω να βάλω τα κλάματα και μου λέει “δεν έχω πεθάνει ακόμα”» είπε ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου.

Στη συνέχεια, εξέφρασε τον θαυμασμό του για την πορεία και τη διαχρονική παρουσία της Άννα Βίσση, τονίζοντας: «Της αξίζουν όλα, δεν υπάρχει κανένας πλέον που μπορεί να τη συναγωνιστεί, και ευτυχώς που υπάρχει η Άννα Βίσση. Η δισκογραφία τα τελευταία χρόνια χωλαίνει, και αυτό που έχω αναβιώσει τραγούδια της δεκαετίας του 1980 και από τις αρχές του 1990, κάνει τον κόσμο να ανακαλύπτει αυτούς τους καλλιτέχνες».

«Δεν μιλούσαμε όσο δεν ήμασταν συγκρότημα. Θέλαμε ο καθένας το διάλειμμά του. Μετά βοήθησαν τα social media για να επικοινωνήσουμε» είχε πει παλαιότερα ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου για το πρώτο boyband της Ελλάδας, στο οποίο ανήκε και δεν ήταν άλλο από τους One.