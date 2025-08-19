Lifestyle

Κώστας Αναγνωστόπουλος: Στο νοσοκομείο ο «μισθοφόρος» του Survivor αλλά «Όλα καλά»

Με χιούμορ και ηρεμία αντιμετωπίζει και αυτό το συμβάν ο πρώην παίκτης του Survivor
Ο Κώστας Αναγνωστόπουλος στο νοσοκομείο
Ο Κώστας Αναγνωστόπουλος στο νοσοκομείο / φωτό από instagram

Ένα απρόσμενο στιγμιότυπο μοιράστηκε στο Instagram, ο Κώστας Αναγνωστόπουλος, επιχειρηματίας και γνωστός στο ευρύ κοινό ως «μισθοφόρος» του Survivor.

Ο Κώστας Αναγνωστόπουλος ανέβασε ένα βίντεο από το νοσοκομείο, προκαλώντας αρχικά ανησυχία στους διαδικτυακούς του φίλους.

Στο βίντεο εμφανίζεται ξαπλωμένος σε κρεβάτι με τον ορό στο χέρι, αλλά η εικόνα του μόνο δραματική δεν ήταν. Με τα αγαπημένα του γυαλιά ηλίου και χαλαρό στυλάκι, χαμογελά στην κάμερα δείχνοντας πως η υγεία του δεν είναι σε κίνδυνο.

Μάλιστα, επέλεξε να το κάνει πιο χιουμοριστικό βάζοντας το τραγούδι του Σάκη Ρουβά «Όλα καλά», στέλνοντας το μήνυμα ότι… όλα είναι καλά.

Ο πρώην παίκτης του ριάλιτι επιβίωσης απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι προτιμά να αντιμετωπίζει τις δύσκολες στιγμές με χιούμορ και αισιοδοξία, δείχνοντας πως η θετική ενέργεια είναι πάντα η καλύτερη αντίδραση.

