Κώστας Δόξας: «Ο κόσμος να προσέχει πάρα πολύ τους συντρόφους που επιλέγει» λέει μετά την καταδίκη του

Ο Κώστας Δόξας έκανε την πρώτη του δήλωση μετά την καταδίκη του για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της πρώην συζύγου του, Μαρίας Δεληθανάση και εξέφρασε την πεποίθηση πως στο τέλος θα δικαιωθεί. Ο τραγουδιστής στέλνει το δικό του μήνυμα, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για τον ίδιο.

Ο Κώστας Δόξας μίλησε στη δημοσιογράφο Βίκυ Δέτσικα το πρωί της Πέμπτης 26 Φεβρουαρίου, όπως πληροφόρησε η Κατερίνα Καινούργιου στον αέρα της εκπομπής «Super Κατερίνα» στον Alpha. Στη λακωνική του δήλωση ανέφερε: «Ο κόσμος να προσέχει πάρα πολύ τους συντρόφους που επιλέγει. Ο κόσμος να είναι σίγουρος ότι θα δικαιωθώ».

Είχε προηγηθεί η τοποθέτηση του αδερφού του, Άκη Δείξιμου, ο οποίος είχε καταθέσει ως μάρτυρας υπεράσπισης του τραγουδιστή. Μετά τη δικαστική απόφαση, ο Κώστας Δόξας τέθηκε εκτός «J2US» μετά από απόφαση της παραγωγής. Για τον τερματισμό της συνεργασίας υπήρξε και ανακοίνωση του OPEN.

Μετά την καταδικαστική απόφαση, ο Κώστας Δόξας παραμένει κλεισμένος στον εαυτό του. Σε επικοινωνία με στενούς συγγενείς και φίλους, που παραμένουν στο πλευρό του.

Ένα 24ωρο μετά την δικαστική απόφαση, η Μαρία Δεληθανάση παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 και ανέφερε πως μέχρι σήμερα, ο Κώστας Δόξας δεν της έχει ζητήσει συγγνώμη.