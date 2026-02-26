Άκης Δείξιμος: «Ο Κώστας Δόξας δεν είναι ιδιαίτερα καλά» είπε για την καταδίκη του αδερφού του

Ο Κώστας Δόξας κρίθηκε ένοχος χωρίς ελαφρυντικά από το Τριμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης για την υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας με θύμα την πρώην σύζυγό του Μαρία Δεληθανάση. Ο αδερφός του τραγουδιστή, Άκης Δείξιμος, ανέφερε στην εκπομπή «Super Katerina», πως αυτή η περίοδος είναι ιδιαίτερα δύσκολη για τον δικό του άνθρωπο.

Μετά την καταδικαστική απόφαση, ο Κώστας Δόξας παραμένει κλεισμένος στον εαυτό του. Βράχος στο πλευρό του, βρίσκεται ο αδελφός του Άκης Δείξιμος, ο οποίος μάλιστα υπήρξε μάρτυρας υπεράσπισης του τραγουδιστή στη δικαστική διαμάχη με την πρώην σύζυγό του. Το δικαστήριο όμως απέρριψε τα επιχειρήματα υπεράσπισης του καλλιτέχνη και του επέβαλε ποινή φυλάκισης 3 ετών με αναστολή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Άκης Δείξιμος αρκέστηκε να πει για τον αδερφό του: «Δεν είμαι ιδιαίτερα καλά. Σας παρακαλώ θα ήθελα να μη μιλήσω, δεν είμαι σε θέση πραγματικά. Σας ευχαριστώ πολύ. Προφανώς έχω μιλήσει μαζί του. Σας ευχαριστώ πολύ».

Μετά τη δικαστική απόφαση, ο Κώστας Δόξας τέθηκε εκτός «J2US» μετά από απόφαση της παραγωγής. Για τον τερματισμό της συνεργασίας υπήρξε και ανακοίνωση του OPEN.

Ένα 24ωρο μετά την δικαστική απόφαση, η Μαρία Δεληθανάση παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 και ανέφερε πως μέχρι σήμερα, ο Κώστας Δόξας δεν της έχει ζητήσει συγγνώμη.