Κώστας Φαλελάκης: Με τον θάνατο του Μηνά Χατζησάββα, είμαι πιο δημοφιλής σαν ΛΟΑΤΚΙ άτομο παρά σαν ηθοποιός

Ο Κώστας Φαλελάκης έκανε μία σπάνια εξομολόγηση για την προσωπική του ζωή και αναφέρθηκε τόσο στον θάνατο του Μηνά Χατζησάββα όσο και τη δημοφιλία του.

Ο καταξιωμένος ηθοποιός ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Π.Ο.Π Μαγειρική» και μίλησε για τη ζωή του με τον Ανδρέα Λαγό, ενώ μαγείρευαν ομελέτα με ψωμί και μανούρα Σίφνου. Ο Κώστας Φαλελάκης, μεταξύ άλλων, λοιπόν, παραδέχτηκε ότι ύστερα από όσα έγιναν με τον θάνατο του Μηνά Χατζησάββα πλέον ο ίδιος είναι πιο δημοφιλής ως ΛΟΑΤΚΙ άτομο παρά ως ηθοποιός.

«Με τη δημοσιότητα πώς τα πας; Έχω την εντύπωση ότι παρότι βρίσκεσαι σε μια δουλειά η οποία έχει άμεση σχέση προφανώς με την προβολή και τη δημοσιότητα, εσύ – δεν ξέρω αν έχει αλλάξει τώρα – αλλά εσύ είσαι ένα δυο βήματα πιο πίσω», είπε στον ηθοποιό ο Ανδρέας Λαγός μετά το μετά το 02:30 του βίντεο.

«Και περισσότερα θα έλεγα. Θέλω να πω ότι αν δεν έχω ένα θέμα δουλειάς για να μιλήσω, δε θα ήθελα να μιλάω.

Βέβαια, έτυχε η ζωή να αποφασίζει διαφορετικά. Θέλω να πω, με τον θάνατο του Μηνά (σ.σ. Χατζησάββα), με την κοινοποίηση της έλλειψης του συμφώνου και τα λοιπά… νομίζω ότι είμαι πιο δημοφιλής σαν ΛΟΑΤΚΙ άτομο παρά σαν ηθοποιός», δήλωσε ο Κώστας Φαλελάκης.

«Μου αρέσει και δεν το αρνιέμαι, γιατί κάποιους τους βοηθάει αυτό. Αλλά επειδή έχω βαρεθεί πια να μιλάω γι’ αυτό, είμαι εδώ για να μιλήσω για την παράσταση που έρχεται και την παράσταση που έφυγε», πρόσθεσε.