Κώστας Φραγκολιάς: «Δεν με προσεγγίζουν γυναίκες, είμαι λίγο παράξενος, περίεργος, απρόσιτος»

«Δεν είμαι σε σχέση», ξεκαθάρισε για την προσωπική του ζωή
Κώστας Φραγκολιάς
O Κώστας Φραγκολιάς / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Στην προσωπική του ζωή και στο γεγονός πως δεν δέχεται προσεγγίσεις από τις γυναίκες αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Κώστας Φραγκολιάς στις νέες δηλώσεις που παραχώρησε στις τηλεοπτικές κάμερες και προβλήθηκαν από την εκπομπή «Breakfast@Star» το πρωί της Παρασκευής (26.09.2025).

«Δεν είμαι σε σχέση. Δεύτερες ευκαιρίες δίνονται ανάλογα τι σου έχει κάνει ο άλλος. Δίνω γενικά, όχι μόνο σε σχέσεις, αλλά και σε ανθρώπους και πάλι επηρεάζεται πάρα πολύ, ανάλογα τι έχει κάνει ο καθένας», δήλωσε αρχικά ο Κώστας Φραγκολιάς.

«Δεν με προσεγγίζουν γυναίκες. Είμαι λίγο παράξενος, περίεργος, απρόσιτος», παραδέχθηκε ακόμα. 

«Κάθε πράγμα που δεν το συζητάς ή το σκέφτεσαι και δεν δρομολογείται, να στεναχωριέσαι, άστο τότε, κάτσε σπίτι σου» υπογράμμισε, ακόμα, ο Κώστας Φραγκολιάς σχετικά με το ενδεχόμενο να παρουσιάσει δική του εκπομπή στο μέλλον.

