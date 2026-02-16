Κώστας Καίσαρης: Κάνανε ορισμένοι μεγάλη προσπάθεια να διαλύσουν την οικογένειά μου αλλά δεν μπορούσαν

Ο επιχειρηματίας Κώστας Καίσαρης βρέθηκε καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου, στην εκπομπή «The 2night Show» που μεταδόθηκε το βράδυ της Κυριακής (15-02-2026) και μίλησε για τη μυθιστορηματική διαδρομή του, τον πόλεμο που δέχτηκε από ορισμένους στο πέρασμα του χρόνου και για την οικογένειά του, από την οποία αντλεί δύναμη για να συνεχίσει.

Ο «άρχοντας των διαμαντιών» αναφέρθηκε αρχικά στο πώς αποφάσισε να παραχωρήσει συνέντευξη στην εκπομπή «The 2night Show». Όπως είπε ο Κώστας Καίσαρης, αν και αρχικά ήταν επιφυλακτικός, άκουσε τις εισηγήσεις φίλων του και δέχτηκε να κάτσει απέναντι από τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Η συζήτησή τους εστίασε σε διάφορες εποχές περασμένων ετών και είχε ενδιαφέρον.

Αρχικά είπε για την απόφασή του να παραχωρήσει συνέντευξη: «Πρώτα απ’ όλα είπα στη γραμματέα μου να στείλουμε τηλεγράφημα για τη μητέρα σου, που λυπάμαι πολύ γιατί μάνα είναι μάνα. Δεύτερον, έλεγα δεν υπάρχει περίπτωση να πάω τώρα, είναι για παιδάκια από 15 έως 90. Αλλά εν πάση περιπτώσει, είναι πετυχημένος άνθρωπος, για να το συζητήσουμε.

Και εκεί επάνω στη συζήτηση, έκανα και εγώ αυτές τις μέρες λόγω του βιβλίου που παρουσίασα ορισμένες επαφές με ορισμένους δημοσιογράφους ανθρώπους… Σρόιτερ, Χατζηνικολάου, Σία… Όποιον ρώτησα από αυτούς αν πρέπει να έρθω, τρελάθηκαν όλοι, “αυτός έχει ακροαματικότητα”. Ήταν τόσο ωραίο, αυτό το είπε ο Σρόιτερ ιδιαίτερα. Ο Αντώνης είναι φοβερός άνθρωπος», είπε αρχικά ο Κώστας Καίσαρης.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην οικογένεια του, λέγοντας: «Η κακία ορισμένων ανθρώπων, οι οποίοι έβλεπαν την οικογένειά μου, που έχω μια αριστουργηματική οικογένεια, τη ζηλεύανε. Κάνανε ορισμένοι μεγάλη προσπάθεια να τη διαλύσουν. Δεν μπορούσαν, η οικογένεια έχει ρίζες βαθιές».

Στην πολυδαίδαλη διαδρομή του, ο Κώστας Καίσαρης παντρεύτηκε δύο φορές, την πρώτη με την καλλονή Καίτη Σάρα και τη δεύτερη με τη Χριστιάνα Ροδοπούλου, η οποία στέριωσε για πάντα στην καρδιά του. Είναι μαζί πάνω από τρεις δεκαετίες, έζησαν πολλά βράδια με διάσημους φίλους τους εντός και εκτός Ελλάδας αλλά και μοναδικές στιγμές στους γάμους των παιδιών τους.

«Φυσιολογικά από μένα είναι τρία τα παιδιά. Αλλά από τον γάμο μου είναι πέντε. Ο λόγος είναι ότι η πρώην γυναίκα μου είχε έναν γιο, τον Δημήτρη, τον έκανα Καίσαρη ενώ δεν ήταν Καίσαρης, και τον έχω μέχρι σήμερα που έχει τέσσερα παιδιά. Στον δεύτερο γάμο μου, η γυναίκα μου είχε από προηγούμενο γάμο ενός γιατρού διάσημου, μία κόρη θεά, κούκλα, του κερατά. Πάει κι αυτή μέσα στο πακέτο, πέντε λέω.

Τώρα, όλοι αυτοί έχουν κάνει και δέκα εγγόνια. Όλα τα παιδιά μου είναι κούκλοι και πολύ καλά παιδιά και πολλοί από αυτούς ασχολούνται σήμερα και με το μαγαζί», κατέληξε ο Κώστας Καίσαρης.

Σε άλλο σημείο, ο Κώστας Καίσαρης αποκάλυψε πως ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν συλλέκτης ρολογιών και φωτογραφικών μηχανών. «Ήταν χαρισματική προσωπικότητα, πριν ανοίξω το στόμα μου ήξερε τι θα πω» ανέφερε μεταξύ άλλων για τον αείμνηστο πρώην πρωθυπουργό.

Το πολυσέλιδο βιβλίο του Κώστα Καίσαρη με τίτλο «Ένα ρουμπίνι στο μέρος της καρδιάς» είναι κατά βάση αυτοβιογραφικό που καλύπτει τη συναρπαστική ιστορία της ζωής του. Η έκδοση, που πλαισιώνεται από πλούσιο εικονογραφικό υλικό, κινείται ανάμεσα στην ιστορική αφήγηση και στις αστείρευτες διηγήσεις του, με μια εναλλαγή πρώτου και τρίτου προσώπου, είναι μια σκιαγράφηση της προσωπικότητας και της επιχειρηματικής του δράσης, αλλά και μια κατάθεση ψυχής.