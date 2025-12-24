Κώστας Καραφώτης: Όταν άκουσα ότι θα αποκτήσω κόρη η χαρά μου ήταν μεγαλύτερη από όταν έμαθα ότι είναι έγκυος η σύζυγός μου

Πατέρας για πρώτη φορά αναμένεται να γίνει σε λίγες μόλις εβδομάδες ο Κώστας Καραφώτης, καθώς η σύζυγός του, Κάτια Μάνου, είναι έγκυος στο πρώτο τους παιδί.

Ο γνωστός τραγουδιστής την Τετάρτη (24.12.2025) ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και εξομολογήθηκε τα πάντα στην Κατερίνα Καινούργιου για το μωράκι που περιμένει. Μάλιστα, ο Κώστας Καραφώτης εξομολογήθηκε ότι χάρηκε περισσότερο όταν έμαθε ότι το παιδί τους θα είναι κοριτσάκι.

«Σε λιγότερο από έναν μήνα θα αποκτήσουμε το πρώτο μας παιδί. Δε το είπα ποτέ, αλλά δε το κρύψαμε και ποτέ. Η αλήθεια είναι ότι οι πρώτοι μήνες περάσανε χωρίς να ξέρει κανείς τίποτα. Έχει πάρει λίγα κιλά, έχει πάρει 11», δήλωσε αρχικά ο Κώστας Καραφώτης.

«Πάντα με τη σύζυγό μου πηγαίνουμε μαζί σε όλα όσα έχουν να κάνουν με το μωρό που θα έρθει. Μας έχουν βοηθήσει πολύ και οι φίλοι μας και η νονά του μωρού και οι οικογένειές μας. Όταν έμαθα ότι είναι κορίτσι, ήταν από τις πιο ωραίες στιγμές.

Η χαρά ήταν μεγαλύτερη από όταν έμαθα ότι είναι έγκυος. Ήθελα να είναι κορίτσι… Έχω πει ότι θα είμαι μέσα στον τοκετό…Δε θα είμαι μέσα αν προκύψει κάτι σε επιπλοκή», δήλωσε παράλληλα ο γνωστός τραγουδιστής.