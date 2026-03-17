Κώστας Μπακογιάννης για Σία Κοσιώνη: Στην οικογένειά μας περάσαμε πρόσφατα μια πολύ μεγάλη δοκιμασία

Ο Κώστας Μπακογιάννης στάθηκε «βράχος» στην περιπέτεια υγείας που αντιμετώπισε η Σία Κοσιώνη και όπως είχε αναφέρει η παρουσιάστρια, η στήριξη του συζύγου της, της έδωσε δύναμη όσο βρισκόταν σε νοσοκομείο. Πλέον έχει αφήσει πίσω το πρόβλημα υγείας και έχει επικεντρωθεί στην παρουσίαση του κεντρικού δελτίου ειδήσεων στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Ο Κώστας Μπακογιάννης παραχώρησε δηλώσεις σε ρεπόρτερ ψυχαγωγιών εκπομπών, το βράδυ της Δευτέρας (16-03-2026) και κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση για την Σία Κοσιώνη: «Να είμαστε όλοι καλά, να είμαστε υγιείς, να είμαστε όλοι δυνατοί. Εμείς στην οικογένειά μας περάσαμε από μια πολύ μεγάλη δοκιμασία και για άλλη μια φορά θυμηθήκαμε πόσο σημαντικό είναι να είμαστε μαζί και αγαπημένοι», ανέφερε ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων.

Η Σία Κοσιώνη, πριν από μερικές εβδομάδες, μετά από αδιαθεσία και δυσκολία στην αναπνοή μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου διαγνώστηκε με λοίμωξη από πνευμονιόκοκκο, η οποία εξελίχθηκε σε πνευμονία και την οδήγησε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

«Ποτέ στα αλήθεια δεν πίστεψα ότι θα συμβεί κάτι άσχημο και όταν έχεις ανθρώπους να σε περιμένουν, ειδικά παιδάκια, δεν επιτρέπεις στον εαυτό σου να πιστέψει ότι κάτι μπορεί να πάει στραβά. Εντάξει, προφανώς η ΜΕΘ είναι μία πολύ δυσάρεστη εμπειρία. Θυμάμαι αρκετά πράγματα, γιατί οι πρώτες μέρες ήταν δύσκολες», είχε αναφέρει σε δηλώσεις της η Σία Κοσιώνη.

«Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, πίσω στη θέση μου, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που επιστρέφω επιτέλους κοντά σας», είπε η Σία Κοσιώνη στο ξεκίνημα του πρώτου δελτίου ειδήσεων που παρουσίασε μετά την περιπέτεια υγείας και τη νοσηλεία της σε νοσοκομείο, στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.