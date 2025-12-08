Κώστας Τουρνάς: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν θέλουν να ακούσουν ούτε τι κάνω, το κατανοώ στο βάθος

Ο Κώστας Τουρνάς παραχώρησε συνέντευξη στην κάμερα του «Happy Day» και μίλησε για τη συνεργασία του με τον Διονύση Τσακνή στο Θέατρο Άλσος, αλλά και για τη φιλοσοφία της ζωής του. Στα 76 του χρόνια συνεχίζει την καλλιτεχνική πορεία του και ξέρει πολύ καλά πως εκτός από θαυμαστές υπάρχουν και άτομα στον χώρο, που δεν τον συμπαθούν.

Ο Κώστας Τουρνάς δηλώνει στην Όλγα Λαφαζάνη πως δεν ασχολείται με μικρότητες. Απολαμβάνει τη μουσική όπως τα πρώτα χρόνια που ξεκίνησε και φροντίζει να εκδηλώνει τα συναισθήματά του, στους ανθρώπους που αγαπάει.

«Με τον Διονύση γνωριζόμαστε χρόνια, έχουμε μία πολύ καλή σχέση στη δουλειά κι αυτό δεν είναι αυτονόητο. Κάτι είπε για τους ηλικιωμένους και του λέω: σε ποιον αναφέρεσαι;», περιγράφει ο Κώστας Τουρνάς με χιούμορ.

«Τα τελευταία 15 χρόνια, πριν ανέβω στη σκηνή, παίρνω μια πολυβιταμίνη για να νιώσω πιο δυνατός. Το κορμί την ώρα που τραγουδάς συμμετέχει 100%. Είναι ένας μικρός πρωταθλητισμός κι ας φαίνεται ότι είναι ένα μικρό γλέντι», παραδέχεται ο τραγουδιστής.

«Δεν με απασχολεί καθόλου τι λένε οι άλλοι για μένα, εκτός από τον θαυμασμό του κόσμου που είναι πάντα ευχάριστος. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν θέλουν ποτέ να ακούσουν ούτε τι κάνω. Δεν πειράζει, το κατανοώ στο βάθος», εξομολογείται ο Κώστας Τουρνάς σε άλλο σημείο.

«Το τραγούδι κάνει ψυχοθεραπεία στον κόσμο. Οι άνθρωποι δεν έχουμε πάντα την τόλμη να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας, γιατί δεν βγαίνουν με λόγια σε κάποιους. Εγώ λέω το “σ’ αγαπώ” πολύ συχνά αλλά νομίζω ότι δεν γίνεται να το λες συνέχεια, χάνεται η ένταση. Στη γυναίκα μου παίρνω λουλούδια κάπου-κάπου», σημειώνει ο Κώστας Τουρνάς στην πρωινή εκπομπή του Alpha.

Προ μηνών, ο Μπομπ Κατσιώνης, διασκεύασε την εμβληματική επιτυχία του Κώστα Τουρνά, το «Κυρίες και Κύριοι» και το βίντεο είχε κάνει τον γύρο των social media.