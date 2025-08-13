Κρινιώ Νικολάου: Δεν υπάρχει πάντοτε αξιοκρατία, σου ζητούν να ενταχθείς σε «συνθήκες» για να προχωρήσεις

Στον τρόπο με τον οποίο έχει επιλέξει να διαχειρίζεται τις δυσκολίες στην καλλιτεχνική της διαδρομή καθώς και στην απόφαση να ζει τα τελευταία χρόνια εκτός Αθηνών αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, η Κρινιώ Νικολάου στη συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό Λοιπόν και τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Βαζαίο.

Η Κρινιώ Νικολάου εκμυστηρεύτηκε αρχικά πως “τα τελευταία χρόνια μένω στο πολύ όμορφο Πόρτο Ράφτη, στο εξοχικό μου, που πλέον έχει γίνει η κύρια κατοικία μου. Στην Αθήνα πηγαίνω πια πολύ λιγότερο, περιστασιακά. Εδώ είναι αλλιώς. Εξοχή, φύση, ηρεμία. Το καλοκαίρι εδώ έχει άλλο χρώμα, άλλη ενέργεια. Και όποτε νιώθω ότι κάτι με βαραίνει, ότι οι μπαταρίες πέφτουν, απλά πάω για μια βουτιά. Κι όλα ξαναρχίζουν”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θυμάσαι κάποια στιγμή που δυσκολεύτηκες τόσο, ώστε να απογοητευτείς πραγματικά και να σκεφτείς ακόμα και να τα παρατήσεις; Έχει υπάρξει τέτοια φάση στη ζωή σου;

Σίγουρα. Όπως σε όλους τους χώρους, έτσι και στον δικό μας και ίσως πιο έντονα, υπάρχει ανταγωνισμός. Και πολλές φορές, όχι δίκαιος. Δεν υπάρχει πάντοτε αξιοκρατία. Για να προχωρήσεις, σου ζητούν να ενταχθείς σε κάποιες “συνθήκες”, να κάνεις συμβιβασμούς, να είσαι… αρεστός. Και εγώ, από μικρή, δεν ήμουν ποτέ αυτό το πρόσωπο. Παρότι ήρεμη, low profile, είχα μέσα μου μια εσωτερική υπεράσπιση των αξιών μου. Ήθελα πάντα να πάω με το σπαθί μου. Όχι με “βολικές” επιλογές. Και αυτό, ναι, με φρέναρε. Με δυσκόλεψε. Υπήρξαν στιγμές που ένιωσα να κουράζομαι, να λέω “αξίζει;”.

Αλλά τελικά, κάθε φορά που έφτανα σ’ αυτό το σημείο, κάτι μέσα μου με τραβούσε πίσω. Η πίστη μου. Η επιμονή μου. Ο επιμένων νικά, το πιστεύω βαθιά αυτό. Όσο και να είναι ανηφορικός ο δρόμος, όταν τον περπατάς με τους δικούς σου όρους, με τιμιότητα και ειλικρίνεια, κάποια στιγμή θα βρεις τα μικρά σου ξέφωτα. Αυτά τα σημεία που ξαφνικά ανοίγει το φως. Και κάθε φορά που φτάνεις σ’ ένα τέτοιο ξέφωτο, το επόμενο είναι λίγο πιο φωτεινό. Γιατί κουβαλάς μαζί σου όλη την προηγούμενη διαδρομή.