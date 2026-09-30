Κρίστεν Στιούαρτ και Ολιβιέ Ασαγιάς ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους στο υπερφυσικό θρίλερ «Spiritual World»

Ο Ολιβιέ Ασαγιάς (Olivier Assayas) ανακοίνωσε την νέα του ταινία με τίτλο «Spiritual World» στην οποία συμμετέχει ένα λαμπερό καστ που περιλαμβάνει τους Κρίστεν Στιούαρτ (Kristen Stewart), Βίκι Κρίπς (Vicky Krieps), Βάγκνερ Μόουρα (Wagner Moura) και Ράιλι Κίου (Riley Keough).

Το πρότζεκτ αποτελεί τη νέα συνεργασία του Γάλλου δημιουργού με τη Στιούαρτ, η οποία είχε αποσπάσει Βραβείο Σεζάρ Β’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της δίπλα στη Ζιλιέτ Μπινός (Juliette Binoche) στο «Clouds of Sils Maria» (2015). Έναν χρόνο αργότερα, είχε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο «Personal Shopper», ένα υπερφυσικό δράμα για το οποίο ο Ασαγιάς απέσπασε το Βραβείο Σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Καννών.

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Στα χνάρια του «Personal Shopper» το νέο φιλμ ακολουθεί μια νεαρή γυναίκα (Στιούαρτ) που διαθέτει ικανότητες διορατικότητας και δέχεται μυστηριώδεις προαισθήσεις.

Τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν τον Φεβρουάριο στη Γαλλία και τη Γερμανία, ενώ το πρωταγωνιστικό καστ συμπληρώνουν η Μπάρμπαρα Σούκοβα (Barbara Sukowa) και ο Νιλς Σνάιντερ (Niels Schneider), σύμφωνα με το Variety.

Στην παραγωγή, ο Ασαγιάς ενώνει ξανά τις δυνάμεις του με τον Ολιβιέ Ντελμπόσκ (Olivier Delbosc). Οι δυο τους συνεργάστηκαν πρόσφατα στο «The Wizard of the Kremlin», ένα φιλόδοξο πολιτικό θρίλερ με τον Τζουντ Λο (Jude Law) στον ρόλο του Ρώσου Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, το οποίο έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Φεστιβάλ Βενετίας. Την παραγωγή συγχρηματοδοτεί το γαλλογερμανικό δίκτυο Arte France.

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Ο Βάγκνερ Μόουρα, ο οποίος κέρδισε Όσκαρ για τον ρόλο του στο «The Secret Agent», πραγματοποιεί αυτή την περίοδο γυρίσματα για το prequel του «Ocean» σε σκηνοθεσία του Μπράντλεϊ Κούπερ (Bradley Cooper) ενώ η Ράιλι Κίου ολοκλήρωσε πρόσφατα τις υποχρεώσεις της για την ταινία «Out of This World» του Αλμπέρ Σέρα (Albert Serra).

Από την πλευρά της, η Κρίστεν Στιούαρτ, η οποία πέρασε για πρώτη φορά πίσω από την κάμερα με το «The Chronology of Water» που διαγωνίστηκε στις Κάννες, επέστρεψε φέτος στην Κρουαζέτ με το «Full Phil» του Κεντέν Ντουπιέ (Quentin Dupieux), μια μπουρλέσκ κομεντί με φόντο το Παρίσι, όπου συμπρωταγωνιστεί με τον Γούντι Χάρελσον (Woody Harrelson.