Η Νεσχάν Μουλαζίμ για τη βάφτιση της κόρης της στη θάλασσα: «Ο ιερέας ήταν από την αρχή θετικός»

Η Νεσχάν Μουλαζίμ και ο Στέλιος Πολογεώργης γνωρίστηκαν το 2018 και το 2022 παντρεύτηκαν στη Μύκονο. Τον Οκτώβριο του 2025 έγιναν για πρώτη φορά γονείς. Η κόρη τους ήρθε να δώσει άλλο νόημα στις ζωές τους. Η βάφτιση της μικρής έγινε στη θάλασσα, με τους γονείς της να έχουν ζητήσει από τους προσκεκλημένους τους να ντυθούν στα λευκά.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Happy Day», το πρωί της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου του 2026, η Νεσχάν Μουλαζίμ ανέφερε για τη βάφτιση της κόρης της: «Από την αρχή το ήθελα. Το είχα δει κάποια στιγμή πριν από πολλά χρόνια και έλεγα… αν ποτέ αποκτήσω παιδί θα θέλω πολύ να το κάνω.

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Μετά λίγο διάβασα, έψαξα ότι ο Χριστός είχε βαφτιστεί στον Ιορδάνη ποταμό, παλιά οι Χριστιανοί βαφτίζονταν στο ποτάμι και στη θάλασσα. Μου άρεσε πάρα πολύ σαν ιδέα», είπε αρχικά.

«Ο ιερέας ήταν από την αρχή θετικός. Το κοριτσάκι μας, μέχρι που την γδύσαμε να μπει στη θάλασσα κοιμότανε. Εκείνη την στιγμή που ξύπνησε έκλαψε για λίγο. Είχα ζητήσει από όλους τους καλεσμένους να φορούν λευκά για να έχει μια πολύ όμορφη ισορροπία. Δεχτήκανε όλοι και ήρθανε με λευκά και μπεζ», πρόσθεσε η Νεσχάν Μουλαζίμ.

Παλαιότερα η Νεσχάν Μουλαζίμ είχε αποκαλύψει ότι την πρώτη φορά που έμεινε έγκυος, δεν προχώρησε η εγκυμοσύνη της. «Αυτό που ζω τώρα, τους πρώτους μήνες με την κόρη μου, είναι κάτι πρωτόγνωρο, πανέμορφο» είχε συμπληρώσει σε εκείνη τη συνέντευξη.