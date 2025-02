Κρίστοφερ Νόλαν: Η νέα υπερπαραγωγή του με τίτλο «The Odyssey» θα γυριστεί στη Μεσσηνία

Πολλές συζητήσεις έχει ήδη δημιουργήσει η νέα ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν με τίτλο «Odyssey» η οποία θα εστιάσει φυσικά στην Οδύσσεια του Ομήρου και όπως έγινε γνωστό θα γυριστεί στην Ελλάδα!

Ο γνωστός σκηνοθέτης Κρίστοφερ Νόλαν, έχει κλείσει ήδη ένα super-καστ με τεράστια ονόματα του Χόλιγουντ, προκαλώντας εντυπώσεις και ανεβάζοντας τις προσδοκίες για την ταινία. Έχει γίνει γνωστό ότι μεταξύ άλλων στην Οδύσσεια θα πρωταγωνιστούν οι Τομ Χόλαντ, Ζεντάγια, Ματ Ντέιμον, Ρόμπερτ Πάτινσον, Σαρλίζ Θερόν, Αν Χάθαγουεϊ, Έλιοτ Πέιτζ, Λουπίτα Νιόνγκο και Τζον Λεγκουιζάμο.

Μάλιστα, νέες πληροφορίες ο Nolan φαινομενικά δεν θα χρησιμοποιεί CGI για να φέρει τον Κύκλωπα Πολύφημο από την Οδύσσεια του Ομήρου στη μεγάλη οθόνη. Γυρίζοντας στο IMAX, ο Nolan θα βάλει μια πρακτική κούκλα Κύκλωπα ύψους 6 μέτρων μέσα σε μια σπηλιά για μια σκηνή.

Ωστόσο, δεν πρόκειται για ένα οποιοδήποτε σπήλαιο, καθώς η παραγωγή θα χρησιμοποιήσει το Σπήλαιο του Νέστωρα, στη Μεσσηνία, για να κινηματογραφήσει την ταινία. Άλλωστε, ο Nolan είναι γνωστός για την δημιουργία εντυπωσιακών εφέ on camera, αφού το ίδιο είχε κάνει και στις προηγούμενες επιτυχίες του Insterstellar και Οppenheimer.

Η τοποθεσία δεν έχει μόνο μυθολογικές επιπτώσεις, αλλά η ιστορική της σημασία σημαίνει ότι το The Odyseey θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό για να μην καταστρέψει το σπήλαιο. Η νέα έκθεση υποστηρίζει ότι λαμβάνονται μέτρα ασφαλείας για τη διατήρηση της φυσικής κατάστασης του σπηλαίου.

The Polyphemus cyclops scenes in Christopher Nolan’s next film ‘THE ODYSSEY’ will be filmed at Nestor Cave and Voidokilia Beach in Greece from March 13 to March 20, 2025.



A 6x6m mechanical anthropomorphic puppet will be built inside Nestor’s Cave. The installation will be… pic.twitter.com/107jB4Kkhp — Christopher Nolan Art & Updates (@NolanAnalyst) February 11, 2025

«Μια μηχανική ανθρωπόμορφη μαριονέτα 6×6 μέτρων θα κατασκευαστεί μέσα στο Σπήλαιο του Νέστωρα. Η εγκατάσταση θα είναι προσωρινή, πλήρως αναστρέψιμη και κατασκευασμένη με φορητά υλικά για να αποφευχθεί οποιαδήποτε ζημιά στον χώρο. Για την προστασία του σπηλαίου θα χρησιμοποιηθούν ειδικές προφυλάξεις, όπως στρώματα γεωυφάσματος και άμμου. Οι προετοιμασίες ξεκίνησαν τον Φεβρουάριο, συμπεριλαμβανομένου του καθαρισμού και της ασφάλισης της εισόδου του σπηλαίου», λένε πηγές.

Δεδομένου ότι αυτός είναι ο Nolan, ένας πρωτοπόρος στην προώθηση πρακτικών εφέ στη μεγαλύτερη κλίμακα που μπορεί να φανταστεί κανείς, το The Odyssey θα μπορούσε κάλλιστα να κάνει το πιο φιλόδοξο εφέ σε οποιαδήποτε από τις παραγωγές του μέχρι τώρα.

According to Greek media, the codename for what is likely Christopher Nolan’s next film, THE ODYSSEY, is “Charlie’s Tale”, and it will be partially filmed in Greece.



Locations include Nestor’s Cave, Voidokilia Beach, Almyrolaka Beach, Methoni Castle, and Acrocorinth.

The Greek… pic.twitter.com/f2ilmynbMr — Christopher Nolan Art & Updates (@NolanAnalyst) February 11, 2025

Εκτός από το Σπήλαιο του Νέστωρα, τα γυρίσματα θα γίνουν και σε μία από τις πιο εντυπωσιακές παραλίες του κόσμου που βρίσκεται επίσης στη Μεσσηνία, στην Βοϊδοκοιλιά από τις 13 έως τις 20 Μαρτίου. Μεταξύ 11 και 12 Μαρτίου κάποιες σκηνές θα γυριστούν στο κάστρο της Μεθώνης, ενώ στις 21 Μαρτίου θα γίνει μία βραδινή λήψη στην παραλία του Αλμιρόλακα.

The Greek Ministry of Culture has granted special permission for animals (horses, dogs, pigs, lambs, etc.) to be used in filming scenes for Christopher Nolan’s next film ‘THE ODYSSEY’ in Nestor’s Cave and Acrocorinth Castle, under strict supervision and monitoring by certified… pic.twitter.com/mN6ELn9XvU — Christopher Nolan Art & Updates (@NolanAnalyst) February 11, 2025

Το ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού χορήγησε ειδική άδεια για χρήση ζώων (άλογα, σκύλους, γουρούνια, αρνιά κ.λπ.) στα γυρίσματα της ταινίας του Christopher Nolan «THE ODYSSEY», υπό αυστηρή επίβλεψη και παρακολούθηση από πιστοποιημένους επαγγελματίες.