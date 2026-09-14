Γιώργος Λιάγκας για Γιώργο Μαζωνάκη: «Έφυγες νωρίς, άδικα, θα μείνεις αθάνατος»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης και ο Γιώργος Λιάγκας διατηρούσαν μία δυνατή φιλία χρόνων. Μάλιστα, τους έδενε τόσο η αγάπη τους για τη θάλασσα όσο και το κολύμπι. Και οι δύο κολυμπούσαν χειμώνα – καλοκαίρι στη Βουλιαγμένη. Το μεσημέρι της Δευτέρας (14.09.2026) η Ελλάδα αποχαιρέτησε για πάντα τον γνωστό τραγουδιστή και ο παρουσιαστής θέλησε να πει το δικό του «αντίο».

Ο Γιώργος Λιάγκας ανέβασε στα social media μία κοινή του φωτογραφία με τον Γιώργο Μαζωνάκη, στην οποία φαίνεται να βρίσκεται στο καμαρίνι του τραγουδιστή. Οι δυο τους έδειχναν ιδιαίτερα ευδιάθετοι και χαμογελούσαν μαζί στον φακό.

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Ο γνωστός παρουσιαστής συνόδεψε την κοινή τους πόζα με ένα συγκινητικό μήνυμα.

«Καλό ταξίδι στο φως Γιώργο μου…. Έφυγες νωρίς, έφυγες άδικα, θα μείνεις αθάνατος…», έγραψε ο Γιώργος Λιάγκας στην ανάρτησή του.

Σημειώνεται ότι η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη έγινε στον ιερό ναό Αγίας Τριάδος στην Νίκαια και πλήθος αγαπημένων του προσώπων βρέθηκαν εκεί για να τιμήσουν το δικό τους «παιδί της νύχτας».

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Ο Γιώργος Μαζωνάκης πέθανε την Τετάρτη (09.09.2026) από ανακοπή καρδιάς την ώρα που έκανε πλασμααφαίρεση σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την υπόθεση, αναβαθμίστηκε η κατηγορία σε βάρος των γιατρών σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Παράλληλα, έχει γίνει γνωστό ότι οι δύο γιατροί μέσα σε 11 ημέρες εισέπραξαν έως και 60.000 ευρώ, από την ιατρική αυτή πράξη που έκαναν χωρίς άδεια στον χώρο τους.