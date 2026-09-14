Lifestyle

Η Ελένη Μενεγάκη αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη την ώρα της κηδείας του: «Καλό ταξίδι»

Παράλληλα μοιράστηκε μία κοινή τους φωτογραφία από το παρελθόν
Γιώργος Μαζωνάκης και Ελένη Μενεγάκη
O Γιώργος Μαζωνάκης και η Ελένη Μενεγάκη
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Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είναι πια εδώ και ο χαμός τους έχει συγκλονίσει τον καλλιτεχνικό κόσμο. Η τελευταία πράξη του δράματος για τα μέλη της οικογένειάς του και των αγαπημένων του προσώπων γράφτηκε με την κηδεία του τραγουδιστή, ενώ πολλά πρόσωπα που δεν έδωσαν το «παρών» του είπαν το δικό τους «αντίο» μέσω των social media. Ανάμεσά τους και η Ελένη Μενεγάκη.

Η Ελένη Μενεγάκη και ο Γιώργος Μαζωνάκης γνωρίζονταν εδώ και χρόνια καθώς ο τραγουδιστής είχε φιλοξενεί στις εκπομπές της παρουσιάστριας στο παρελθόν. Το μεσημέρι της Δευτέρας την ώρα της κηδείας του εκείνη θέλησε να τον αποχαιρετήσει με ένα συγκινητικό μήνυμα.

Η Ελένη Μενεγάκη μοιράστηκε και μία φωτογραφία από το παρελθόν, στην οποία πόζαραν μαζί χαμογελαστοί.

«Κάποιοι άνθρωποι αφήνουν μέσα μας κάτι που δεν φεύγει μαζί τους. Καλό ταξίδι Γιώργο μου. Θα σε θυμάμαι πάντα με αγάπη», έγραψε η Ελένη Μενεγάκη στο story που ανέβασε στο Instagram για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Ελένη Μενεγάκη
H ανάρτηση της Ελένης Μενεγάκη για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη έγινε στον ιερό ναό Αγίας Τριάδος στην Νίκαια και πλήθος κόσμου βρέθηκε εκεί για να τιμήσει το αγαπημένο του «παιδί της νύχτας».

Σημειώνεται ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης πέθανε την Τετάρτη (09.09.2026) από ανακοπή καρδιάς την ώρα που έκανε πλασμααφαίρεση σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Ρεπορτάζ αναφέρει ότι οι δύο γιατροί μέσα σε 11 ημέρες εισέπραξαν έως και 60.000 ευρώ, από την ιατρική αυτή πράξη που έκαναν χωρίς άδεια στον χώρο τους.

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