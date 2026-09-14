Η Ελένη Μενεγάκη αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη την ώρα της κηδείας του: «Καλό ταξίδι»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είναι πια εδώ και ο χαμός τους έχει συγκλονίσει τον καλλιτεχνικό κόσμο. Η τελευταία πράξη του δράματος για τα μέλη της οικογένειάς του και των αγαπημένων του προσώπων γράφτηκε με την κηδεία του τραγουδιστή, ενώ πολλά πρόσωπα που δεν έδωσαν το «παρών» του είπαν το δικό τους «αντίο» μέσω των social media. Ανάμεσά τους και η Ελένη Μενεγάκη.

Η Ελένη Μενεγάκη και ο Γιώργος Μαζωνάκης γνωρίζονταν εδώ και χρόνια καθώς ο τραγουδιστής είχε φιλοξενεί στις εκπομπές της παρουσιάστριας στο παρελθόν. Το μεσημέρι της Δευτέρας την ώρα της κηδείας του εκείνη θέλησε να τον αποχαιρετήσει με ένα συγκινητικό μήνυμα.

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Η Ελένη Μενεγάκη μοιράστηκε και μία φωτογραφία από το παρελθόν, στην οποία πόζαραν μαζί χαμογελαστοί.

«Κάποιοι άνθρωποι αφήνουν μέσα μας κάτι που δεν φεύγει μαζί τους. Καλό ταξίδι Γιώργο μου. Θα σε θυμάμαι πάντα με αγάπη», έγραψε η Ελένη Μενεγάκη στο story που ανέβασε στο Instagram για τον Γιώργο Μαζωνάκη.