Μάνος Βουλαρίνος για Νατάσσα Μποφίλιου: «Μου φάνηκε αστείο που προβάλλει το σώμα της με μαγιό και ταυτόχρονα ρουφιέται»

Νέο κεφάλαιο στο beef με τη Νατάσσα Μποφίλιου αποφάσισε να γράψει ο Μάνος Βουλαρίνος, παραχωρώντας μία συνέντευξη και σχολιάζοντας ξανά την απόφαση της τραγουδίστρια να δημοσιεύσει φωτογραφίες με μαγιό και όπως ισχυρίζεται ο ίδιος να ρουφάει ταυτόχρονα την κοιλιά της.

Ο Μάνος Βουλαρίνος μίλησε στην εκπομπή «Το ‘χουμε» του Κώστα Τσουρού και οι δηλώσεις του προβλήθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής (12.09.2025). Αναφερόμενος στο σχόλιο που είχε κάνει για τη Νατάσσα Μποφίλιου ο δημοσιογράφος σημείωσε ότι δε μετανιώνει για αυτό που έγραψε.

«Αν ρωτάς εμένα θα σου πω ότι δεν λέω χοντράδες. Αν ρωτάς άλλους μπορούν σου πουν ότι λέω πάρα πολλές χοντράδες. Όταν κάνεις πλάκα παίζεις πάντα στη γραμμή του οφσάιντ, οπότε εννοείται. Αλλά μετανιώνεις τόσο όσο, γιατί ξέρεις ότι δεν μπορείς να λειτουργείς στην ασφάλεια… πρέπει να παίζεις έτσι. Παίζοντας έτσι μετανιώσω όσο ένας ποδοσφαιριστής που χάνει μία ευκαιρία. Δεν γίνεται να τις βάλεις όλες», δήλωσε.

«Δεν μετανιώνω σε καμία περίπτωση. Ότι κρατάει την αναπνοή της; Πώς ήτανε χοντράδα ότι κρατάει την αναπνοή της; Αυτό που είπα για την Μποφίλιου ενόχλησε, γιατί έγινε κατανοητό ότι κοροϊδεύω το μυαλό της κι όχι την εμφάνισή της. Θέλω να πω ότι γέλασα πάρα πολύ με αυτό το αυτάρεσκο του πράγματος και τη ματαιοδοξία που είναι αντικείμενο της σάτιρας, από τότε που υπάρχει η σάτιρα.

Θυμάσαι τον Σαρκοζί που έκανε μυτούλες για να φαίνεται πιο ψηλός στις φωτογραφίες, όλοι γελούσαν. Δεν είπε κανένας: δεν είναι σωστό να κοροϊδεύουμε τον Σαρκοζί που κάνει μυτούλες, γιατί δεν κοροϊδεύεις το ύψος του, αλλά τη ματαιοδοξία του. Μου φάνηκε τρομερά αστείο το ότι κάποιος που είναι τραγουδιστής, μια τραγουδίστρια προβάλλει το σώμα της με μαγιό και ταυτόχρονα ρουφιέται κιόλας. Μου φάνηκε πάρα πολύ αστείο», είπε.

«Πώς να το ξέρω αυτό στα μυαλά του καθενός. Μπορεί κάποιοι να πρόβαλλαν τον εαυτό τους και τη δική τους ματαιοδοξία και να αισθάνθηκαν ότι κοροϊδεύοντας τη ματαιοδοξία της σταρ, κοροϊδεύω τη δική τους ματαιοδοξία γιατί είναι κάτι που κάνουν οι ίδιοι. Το δεύτερο είναι ότι βρήκαν κάποιοι άνθρωποι που έχω δυσαρεστήσει στο παρελθόν, γιατί η δουλειά μου είναι να δυσαρεστώ, βρήκαν την ευκαιρία να μου την πέσουν, άλλοι είναι για πολιτικούς λόγους -υπερασπίστηκαν τη συντρόφισσα», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Υπενθυμίζεται ότι σε πρόσφατη συνέντευξή της, η Νατάσσα Μποφίλιου αναφέρθηκε στο γεγονός αναφέροντας: «Κάτσε να ρουφήξω την κοιλιά μου! Ξέρεις κάποιον να γίνεται viral τόσο συχνά χωρίς να κάνει τίποτα; Ανέβασα μια φωτογραφία από τις διακοπές μου. Δεν είπε κάποιος κάτι για photoshop, είπαν ότι ρουφάω την κοιλιά μου. Δεν έχω κάνει photoshop ποτέ, δεν ξέρω πως γίνεται το photoshop. Το post πήγε πολύ καλά».