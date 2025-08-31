Ξέσπασε ο Άρης Μουγκοπέτρος για τον φίλο του που του έδωσε την κροτίδα: «Έχει το θράσος να πηγαίνει σε πανηγύρι και να γλεντάει»

Ένα ξέσπασμα έκανε ο Άρης Μουγκοπέτρος, μέσω των social media, προκειμένου να εκφράσει την οργή και την αγανάκτησή τους προς το πρόσωπο το οποίο – κατά τη γνώμη του πάντα – ευθύνεται για την περιπέτεια του βιώνει.

Ο γνωστός μουσικός έριξε τα πυρά του στον άντρα που του έδωσε να κρατήσει την κροτίδα το περασμένο Πάσχα, η οποία του εξερράγη στα χέρια του και τον ακρωτηρίασε. Ο Άρης Μουγκοπέτρος κατηγόρησε τον πρώην φίλο που επειδή πηγαίνει και διασκεδάζει στα πανηγύρια, ενώ εκείνος συνεχίζει να ανεβαίνει τον προσωπικό του Γολγοθά.

«Ο “Κύριος” που ήταν “Φίλος” μου αδελφικός και μου έδωσε τη κροτίδα στα χέρια έχει το θράσος να πηγαίνει σε πανηγύρι και να γλεντάει σαν να μην τρέχει τίποτα. Και οι υπόλοιποι δίπλα του θα ρωτήσω πως αισθανόταν που καθόταν με αυτόν που πήγε να με σκοτώσει; Γιατί για τον ίδιο δεν έχω να προσθέσω κάτι γιατί δεν πέφτω από τα σύννεφα ότι και να κάνει αφού η αστυνομία τον έχει αφήσει ελεύθερο να κάνει ότι θέλει», έγραψε σε ανάρτησή του στο Instagram ο Άρης Μουγκοπέτρος.

Παράλληλα δημοσίευσε μία φωτογραφία στην οποία απεικονίζεται μία παρέα που διασκεδάζει σε πανηγύρι και ανάμεσά τους βρίσκεται και ο φίλος του μουσικού, όπως ισχυρίζεται ο ίδιος.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Άρης Μουγκοπέτρος (@aris_mougopetros)

Πρόσφατα, ο Άρης Μουγκοπέτρος έδωσε συνέντευξη στο «Secret» της εφημερίδας «Παραπολιτικά» και τη Σάσα Σταμάτη και είχε αναφερθεί ξανά στον άντρα που του έδωσε την κροτίδα.

«Αυτός που µου έδωσε την κροτίδα δεν παρουσιάστηκε ποτέ και δεν µου έστειλε ποτέ ούτε ένα μήνυμα “σου κατέστρεψα τη ζωή”. Και μάλιστα σε ανάρτησή του στο facebook ειρωνευόταν αυτό που µου έχει συμβεί µε τις εξής φράσεις: “Το 2007 χόρευα και κάποιος άνοιξε σαμπάνια επειδή χόρευα καλά και έφυγε το πώμα, βάρεσε μία λάμπα φθορίου και µου ήρθε όλη στο κεφάλι. Θα κάνω μήνυση τώρα που µου το θύμησες”. Αυτός ήθελε να µε ειρωνευτεί και να µε κοροϊδέψει», είχε αναφέρει ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου.

«Ο μαγαζάτορας σε όποιο ίχνος από στοιχεία που θα μπορούσαν να βρεθούν έριξε χλωρίνες και τα σκούπισε, για να µην βρεθεί κανένα στοιχείο που θα βοηθούσε. Θα μπορούσε να βρεθεί κάτι από τα µέλη µου. Τα πέταξαν όλα. ∆εν μπορούσε να βρεθεί κανένα στοιχείο, αντί να βάλουν κορδέλες και να έρθει η αστυνομία. Φυσικά, ο ίδιος δεν παρουσιάστηκε στο νοσοκομείο. Ο μαγαζάτορας ήρθε έπειτα από 19 μέρες στο νοσοκομείο και µου είπε “δεν ήρθα, γιατί ήμουν σε σοκ”. Κι εγώ έμαθα, από βίντεο που είδα, ότι διασκέδαζε», είχε δηλώσει ακόμα για το συμβάν που του άλλαξε τη ζωή.