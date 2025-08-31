Συμβαίνει τώρα:
Lifestyle

Ξέσπασε ο Άρης Μουγκοπέτρος για τον φίλο του που του έδωσε την κροτίδα: «Έχει το θράσος να πηγαίνει σε πανηγύρι και να γλεντάει»

«Δεν πέφτω από τα σύννεφα ότι και να κάνει αφού η αστυνομία τον έχει αφήσει ελεύθερο να κάνει ότι θέλει», πρόσθεσε
Άρης Μουγκοπέτρος
Ο Άρης Μουγκοπέτρος

Ένα ξέσπασμα έκανε ο Άρης Μουγκοπέτρος, μέσω των social media, προκειμένου να εκφράσει την οργή και την αγανάκτησή τους προς το πρόσωπο το οποίο – κατά τη γνώμη του πάντα – ευθύνεται για την περιπέτεια του βιώνει.

Ο γνωστός μουσικός έριξε τα πυρά του στον άντρα που του έδωσε να κρατήσει την κροτίδα το περασμένο Πάσχα, η οποία του εξερράγη στα χέρια του και τον ακρωτηρίασε. Ο Άρης Μουγκοπέτρος κατηγόρησε τον πρώην φίλο που επειδή πηγαίνει και διασκεδάζει στα πανηγύρια, ενώ εκείνος συνεχίζει να ανεβαίνει τον προσωπικό του Γολγοθά.

«Ο “Κύριος” που ήταν “Φίλος” μου αδελφικός και μου έδωσε τη κροτίδα στα χέρια έχει το θράσος να πηγαίνει σε πανηγύρι και να γλεντάει σαν να μην τρέχει τίποτα. Και οι υπόλοιποι δίπλα του θα ρωτήσω πως αισθανόταν που καθόταν με αυτόν που πήγε να με σκοτώσει; Γιατί για τον ίδιο δεν έχω να προσθέσω κάτι γιατί δεν πέφτω από τα σύννεφα ότι και να κάνει αφού η αστυνομία τον έχει αφήσει ελεύθερο να κάνει ότι θέλει», έγραψε σε ανάρτησή του στο Instagram ο Άρης Μουγκοπέτρος. 

Παράλληλα δημοσίευσε μία φωτογραφία στην οποία απεικονίζεται μία παρέα που διασκεδάζει σε πανηγύρι και ανάμεσά τους βρίσκεται και ο φίλος του μουσικού, όπως ισχυρίζεται ο ίδιος. 

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Άρης Μουγκοπέτρος (@aris_mougopetros)

Πρόσφατα, ο Άρης Μουγκοπέτρος έδωσε συνέντευξη στο «Secret» της εφημερίδας «Παραπολιτικά» και τη Σάσα Σταμάτη και είχε αναφερθεί ξανά στον άντρα που του έδωσε την κροτίδα.

«Αυτός που µου έδωσε την κροτίδα δεν παρουσιάστηκε ποτέ και δεν µου έστειλε ποτέ ούτε ένα μήνυμα “σου κατέστρεψα τη ζωή”. Και μάλιστα σε ανάρτησή του στο facebook ειρωνευόταν αυτό που µου έχει συμβεί µε τις εξής φράσεις: “Το 2007 χόρευα και κάποιος άνοιξε σαμπάνια επειδή χόρευα καλά και έφυγε το πώμα, βάρεσε μία λάμπα φθορίου και µου ήρθε όλη στο κεφάλι. Θα κάνω μήνυση τώρα που µου το θύμησες”. Αυτός ήθελε να µε ειρωνευτεί και να µε κοροϊδέψει», είχε αναφέρει ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου. 

«Ο μαγαζάτορας σε όποιο ίχνος από στοιχεία που θα μπορούσαν να βρεθούν έριξε χλωρίνες και τα σκούπισε, για να µην βρεθεί κανένα στοιχείο που θα βοηθούσε. Θα μπορούσε να βρεθεί κάτι από τα µέλη µου. Τα πέταξαν όλα. ∆εν μπορούσε να βρεθεί κανένα στοιχείο, αντί να βάλουν κορδέλες και να έρθει η αστυνομία. Φυσικά, ο ίδιος δεν παρουσιάστηκε στο νοσοκομείο. Ο μαγαζάτορας ήρθε έπειτα από 19 μέρες στο νοσοκομείο και µου είπε “δεν ήρθα, γιατί ήμουν σε σοκ”. Κι εγώ έμαθα, από βίντεο που είδα, ότι διασκέδαζε», είχε δηλώσει ακόμα για το συμβάν που του άλλαξε τη ζωή.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Η νέα συγκινητική ανάρτηση του Λάμπρου Κωνσταντάρα για τον πατέρα του μία εβδομάδα μετά τον θάνατό του
Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, είναι πολύ ενεργός στα social media, και τις τελευταίες μέρες μοιράζεται στα stories του παλιές οικογενειακές φωτογραφίες, στις οποίες φαίνεται ο ίδιος παιδάκι αλλά και ο πατέρας του σε νεαρή ηλικία
Λάμπρος Κωνσταντάρας 1
Παύλος Βαρδινογιάννης – Κατερίνα Μπιρμπίλη Παπαδημητρίου: Παντρεύονται μέσα στον Σεπτέμβρη μετά από δύο χρόνια σχέσης
Αν και το ζευγάρι γνωρίζεται εδώ και πολλά χρόνια ο έρωτας τους χτύπησε την πόρτα πριν από δυο χρόνια και τώρα είναι έτοιμοι να κάνουν το επόμενο βήμα
Ο Παύλος Βαρδινογιάννης με την Κατερίνα Μπιρμπιλη Παπαδημητρίου 12
«Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών»: Το σάουντρακ της τριλογίας είναι ξανά η πιο δημοφιλής μουσική ταινιών στο Ηνωμένο Βασίλειο
Οι ακροατές του Classic FM επέλεξαν τις αγαπημένες τους μουσικές συνθέσεις, με τη μουσική του Χάουαρντ Σορ από την ταινία φαντασίας, βασισμένη στα βιβλία του Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν, να κατακτά την πρώτη θέση
Πόστερ
Η τρυφερή φωτογραφία της Κατερίνας Καινούργιου με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή και το σκυλάκι τους την Alaia
Η γνωστή παρουσιάστρια απολαμβάνει τις τελευταίες μέρας αδείας της, χαλαρώνοντας, πριν επιστρέψει στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, στην πρωινή ζώνη του Alpha
Κατερίνα Καινούργιου και Παναγιώτης Κουτσουμπής 18
Newsit logo
Newsit logo