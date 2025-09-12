Ξέσπασε ο Κούλλης Νικολάου για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ: «Σε σκότωσε ένας μηχανισμός, θα ζεις όμως πάντα»

Η εν ψυχρώ δολοφονία του Τσάρλι Κερκ έχει προκαλεί αναστάτωσε σε ολόκληρο τον κόσμο και οι εξελίξεις στην υπόθεση είναι ραγδαίες. Μάλιστα, στα χέρια των Αρχών βρίσκεται ήδη ο δράστης που εκτέλεσε τον ακροδεξιό ακτιβιστή το βράδυ της Τετάρτης (10.09.2025). Λίγο μετά την είδηση της σύλληψής του ο Κούλλης Νικολάου έκανε μια οργισμένη ανάρτηση.

Ο γνωστός ηθοποιός και παραγωγής της σειράς «Η γη της ελιάς» που επιστρέφει για 5η χρονιά στο MEGA αναφέρθηκε στον «μηχανισμό» που, όπως ισχυρίζεται, αφαίρεσε τη ζωή του Τσάρλι Κερκ και δήλωσε ότι ο υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ ακόμα και μετά τη δολοφονία του είναι «αθάνατος».

«Σε σκότωσε ένας μηχανισμός που μόνο να σκοτώνει ανθρώπους ξέρει, θα ζεις όμως πάντα γιατί τώρα γεννήθηκες και είσαι αθάνατος», έγραψε ο Κούλλης Νικολάου στην ανάρτησή του.

Εν τω μεταξύ διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ τόνισε ότι ο 22χρονος φερόμενος δολοφόνος συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης γύρω στις 22:00 τοπική ώρα (07:00 Παρασκευή, ώρα Ελλάδας) μετά από ένα ανθρωποκυνηγητό που διήρκησε 33 ώρες.

«Το απόγευμα της 11ης Σεπτεμβρίου, ένα μέλος της οικογένειας του Τάιλερ Ρόμπινσον επικοινώνησε με φιλικό πρόσωπο του περιβάλλοντός του και εκείνο με τη σειρά του ενημέρωσε τον Σερίφη ότι ο Ρόμπινσον ομολόγησε τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ. Η πληροφορία μεταφέρθηκε στο FBI και ο Ρόμπινσον δεν άργησε να αναγνωριστεί, από το βιντεοληπτικό υλικό που είχαν στην κατοχή τους οι Αρχές», είπε ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ.