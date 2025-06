Ξέσπασε ο Περικλής Κονδυλάτος: «Δεν νομίζω ότι ένας άντρας με τακούνι και καλσόν βοηθάει να σεβαστούν τους γκέι»

«Το pride είναι αστείο», σημείωσε μεταξύ άλλων ο γνωστός σχεδιαστής κοσμημάτων, Περικλής Κονδυλάτος.

Παράλληλα, ο Περικλής Κονδυλάτος αναφέρθηκε το πρωί της Πέμπτης στην εκπομπή «Το πρωινό» και στις δηλώσεις που είχε κάνει περί plus size, οι οποίες προκάλεσαν ξανά αντιδράσεις.

«Με ρώτησαν αν σχεδιάζω ειδικά για plus size και είπα ότι η δουλειά μου απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους. Να κάτσω να σχεδιάσω για plus size όχι, γιατί δεν το προωθώ αυτό. Δεν σημαίνει ότι αν έχω μια πελάτισσα με παραπάνω κιλά, δεν την εξυπηρετώ. Εγώ δεν προβάλλω το plus size σαν πρότυπο, γιατί δεν είναι υγιές. Δεν είπα για κάποιον που είναι υπέρβαρος ότι δεν τον αγαπώ ή δεν τον σέβομαι. Ο κόσμος μου λέει ότι καταλαβαίνει τι εννοώ και ότι είμαι η φωνή της λογικής μέσα στη βοή των δικαιωματιστών και όλο αυτό το παράλογο που ζούμε», είπε αρχικά ο Περικλής Κονδυλάτος.

Ο Περικλής Κονδυλάτος ανέφερε στη συνέχεια: «Το pride είναι ένα αστείο. Η μόνη κοινωνική ομάδα που αντιπροσωπεύει, είναι κάποιοι άνθρωποι που θέλουν να προκαλέσουν. Δεν νομίζω ότι βγαίνοντας ένας άντρας με τακούνι και διχτυωτό καλσόν βοηθάει στο να σεβαστούν τους γκέι ή την όποια κοινότητα. Ο Κυριάκος Βελόπουλος είναι σωστός και δίκαιος σε αυτά που λέει».