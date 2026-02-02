Κύμα συμπαράστασης στην Ελένη Βουλγαράκη από παρουσιαστές μετά τη δήλωση του Δημήτρη Παπανώτα που προκάλεσε αντιδράσεις

Χαμός έχει δημιουργηθεί μετά τις δηλώσεις του Δημήτρη Παπανώτα για την απόφαση της Ελένης Βουλγαράκη να σταματήσει το ραδιόφωνο και να μετακομίσει μόνιμα στην Πορτογαλία, ώστε να είναι μαζί με τον αγαπημένο της, Φώτη Ιωαννίδη.

Μιλώντας για το θέμα, ο Δημήτρης Παπανώτας εξέφρασε άποψη που προκάλεσε αντιδράσεις. Είπε ότι θεωρεί λάθος τη μετακόμιση της Ελένης Βουλγαράκη, πιστεύοντας πως το να βάλει σε δεύτερη μοίρα την καριέρα της μπορεί να δημιουργήσει πίεση στον δημοφιλή ποδοσφαιριστή.

Ακόμα, ανέφερε ότι ο ποδοσφαιριστής θα μπορούσε να καλύπτει τις δουλειές του σπιτιού με βοήθεια από προσωπικό και να χαρεί την ελευθερία της ζωής στη νέα χώρα, αλλά σίγουρα όχι με τόσο κομψό τρόπο.

«Είμαι εγώ τώρα αθλητής, έχω μια καριέρα που ξέρω ότι θα διαρκέσει λίγα χρόνια. Γιατί λίγα χρόνια διαρκούν οι καριέρες. Πόσα χρόνια έχει, 10; Νερό περνάνε. Και έχω να αλλάξω χώρα, και σέρνω και από πίσω έναν άνθρωπο που έχει την καριέρα του και την παρατάει και σου φορτώνει και όλο αυτό, ενώ έχεις τα δικά σου. Πάρε μια οικιακή βοηθό να σε βοηθάει, τσιλιμπούρδισε και δεξιά-αριστερά. Έχει και κούκλες η Πορτογαλία…», είπε μεταξύ άλλων ο παρουσιαστής.

Μετά από απάντηση της Ελένης Βουλγαράκη μέσα από το προσωπικό της προφίλ στο instagram, αλλά και ένα ποστ του Δημήτρη Παπανώτα που αναφέρεται στον σχολιασμό των δηλώσεών του από την εκπομπή “Χαμογέλα και Πάλι” της Σίσσυς Χρηστίδου, ένα μεγάλο κύμα συμπαράστασης προς την ραδιοφωνική παραγωγό ήρθε από πολλούς παρουσιαστές και παρουσιάστριες.

Το απόσπασμα με τη τοποθέτηση του Δημήτρη Παπανώτα προβλήθηκε στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου, η οποία θέλησε να στηρίξει δημόσια την πρώην συνεργάτιδά της και να εκφράσει ανοιχτά το πόσο άβολα ένιωσε με όσα άκουσε να λέγονται από τον δημοσιογράφο.

«Προσπαθώ να καταλάβω. Ήθελα να το ξαναδώ για να καταλάβω τι τον έπιασε τον Δημήτρη. Αλήθεια δε μπορώ να καταλάβω, και σε σχέση με την Ελένη και το ίδιο. Προσπαθώ να δω μήπως κάτι δεν καταλάβαμε. Πάρε μια οικιακή βοηθό να σε βοηθάει και τσιλιμπούρδισε γιατί είναι κούκλες οι Πορτογαλέζες; Καταλαβαίνω ότι είναι χιουμοριστική η διάθεση αλλά ένα πάρα πολύ άβολο χιούμορ.

Καταρχάς να πούμε ότι η Ελένη δεν πήγε στην Πορτογαλία. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Ξέρουμε, γιατί η Ελένη είναι δικός μας άνθρωπος, ότι ένιωθε πολλή πίεση από όλο αυτό το πράγμα και ήθελε να έχει μεγαλύτερη ελευθερία. Φυσικά και πηγαίνει στην Πορτογαλία, εκεί είναι το αγόρι της, είναι μια σοβαρή σχέση, αγαπιούνται πάρα πολύ και προσπαθούν όλο αυτό να το κάνουν να λειτουργήσει με απόσταση. Το να έχεις μια καθημερινή υποχρέωση, δεν άφηνε αυτό το περιθώριο στη σχέση αυτή. Όλο το υπόλοιπο εμένα με έκανε να νιώσω πάρα πολύ άβολα. Όχι για την Ελένη, γενικά για την τοποθέτηση και για τον σύντροφό της με έκανε να νιώσω άβολα…Δε μπορώ να καταλάβω πώς το είπε αυτό ο Δημήτρης» ήταν τα λόγια της Σίσσυς Χρηστίδου.

Η Κατερίνα Καινούργιου, παρότι εργάζεται στο ίδιο κανάλι με τον Δημήτρη Παπανώτα, εξέφρασε ανοιχτά τη διαφωνία της με όσα είπε για την Ελένη Βουλγαράκη.

Η παρουσιάστρια στάθηκε στο νόημα των δηλώσεών του, λέγοντας ότι τέτοιες απόψεις μειώνουν τη γυναικεία προσωπικότητα. Τόνισε όμως ότι, από τη μέχρι τώρα πορεία του, δεν τον θεωρεί σεξιστή, αλλά χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη τοποθέτηση ως μια πολύ κακή τηλεοπτική στιγμή.

«Όλα αυτά τα χρόνια έχει συνεργαστεί με γυναίκες. Ο Δημήτρης δεν είναι σεξιστής. Έχει δείξει να αγαπάει τις γυναίκες, αλλά ρε παιδιά στα τηλεοπτικά πάνελ ειδικά έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα. Δεν μπορείς να το λες, ότι “ας πάρει μια οικιακή βοηθό”. Δηλαδή έτσι όπως το είπε ρε παιδιά, εμένα μου χτύπησε πάρα πολύ άσχημα», δήλωσε.

«Δεν έπρεπε να το πει αυτό ο Δημήτρης, να είμαστε ειλικρινείς, επειδή είναι ο σταθμός μας δεν σημαίνει ότι σήμερα θα τα λέμε όλα τέλεια, να είμαστε αντικειμενικοί», ανέφερε, συμπληρώνοντας πως «για μένα θα μπορούσε να έχει βγει την επόμενη μέρα και εφόσον είδε ότι στεναχωρήθηκε και η κοπέλα, και να ζητήσει συγγνώμη και να λήξει. Αυτή τη στιγμή προσβάλλει μια γυναίκα», είπε ακόμη.

Και ο Γιώργος Λιάγκας εξέφρασε τη στήριξή του στην Ελένη Βουλγαράκη εκφράζοντας τη διαφωνία του και με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή. Πιο συγκεκριμένα μεταξύ άλλων ο παρουσιαστής του ANT1 είπε, «Να στηρίξουμε το δικαίωμα του ανθρώπου της επιλογής του. Μπορεί να της βγει, μπορεί να μην της βγει. Δεν έχει να κάνει. Ούτε αυτό που ακούω ότι τώρα πρέπει να την παντρευτεί ο άλλος. Τι πάει να πει; Κάνουμε κάποιες επιλογές στη ζωή. Δεν τις κάνουμε σε αντάλλαγμα κάτι άλλου. Δηλαδή τι θά ‘πρεπε; Με το που έφυγε η Ελένη Βουλγαράκη από την Ελλάδα θα ‘πρεπε να την περιμένει με ένα μονόπετρο στο αεροδρόμιο ο Ιωαννίδης γιατί τ’ ακούω κι αυτά; Κι αυτό είναι γραφικό που λέτε, που εκπέμπετε σα μήνυμα….»

«Εμένα θα μου έκανε εντύπωση να μην τα πει τα πράγματα αυτά ο Παπανώτας. Ο Παπανώτας είναι σταθερός ως προς τις απόψεις του, ακόμα κι αν προσπάθησε με τη δεύτερη ανάρτησή του να αμβλύνει τις εντυπώσεις από την αρχική ανάρτηση. Εμένα παιδιά αυτό που με τρομάζει και μου κάνει εντύπωση είναι η υποκρισία των γύρω. Είτε είναι στην ίδια εκπομπή, είτε σε άλλες εκπομπές. Είναι υποκρισία. Είναι κρίσεις α λα καρτ, όχι επί της ουσίας, αλλά σύμφωνα με τα παρεάκια μας, με τις φιλίες μας, με το ποιον θέλουμε να στηρίξουμε χωρίς να έχουμε σταθερότητα και να μην έχουμε σοβαρότητα και να κοιτάμε με ειλικρίνεια τον κόσμο στα μάτια…»

«Η Σταματίνα ποτέ, ποτέ δεν θεωρώ ότι θα ενίσχυε ή συμφωνεί με τις απόψεις του Παπανώτα. Ένα το κρατούμενο. Είναι μία ολοκληρωμένη παρουσιάστρια και χειρίζεται πάρα πολύ καλά τον λόγο…Από τη στιγμή που πήρε τέτοια έκταση το θέμα και έγινε στη δική της εκπομπή, και από τη στιγμή που ο ίδιος ο Δημήτρης βγήκε για ακόμα μία φορά και είπε ότι είμαστε όλοι τρελοί και δεν καταλάβαμε τι είπε, η παρουσιάστρια της εκπομπής που ναι μεν διαφώνησε αλλά όχι τόσο κάθετα, να βγει μετά και να πει «παιδιά, με μια ανάρτηση κάτι και τα λοιπά, επειδή έγινε αυτό το θέμα στην εκπομπή μου, θέλω να πω αυτά». Αυτό λέω εγώ θα περίμενα από τη Σταματίνα…

Τη διαφωνία του με τον Δημήτρη Παπανώτα, αλλά και τη στάση της Σταματίνας Τσιμτσιλή, εξέφρασε και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος μέσα από τον αέρα του Buongiorno.

«Το συγκεκριμένο που είδαμε είναι – δε ξέρω πως να το πω – κάτι παλιακό, παρωχημένο, κάτι που πρέπει να μείνει στο σκοτάδι του παρελθόντος. Αυτό που είδα. Δε ξέρω αν άνοιξε περισσότερο. Υπάρχει μια μόδα, να λέμε χοντράδες και να λέμε ότι αυτή είναι η άποψή μας. Δεν είναι η κολυμβήθρα του Σιλωάμ η άποψή σου. Παραμένει χοντράδα.

Και η Σταματίνα έχει ευθύνη οργανογραμικά. Ούτε σεξιστικά θα πω εγώ, οι γυναίκες που άκουγαν αυτά, η Τίνα και η Σταματίνα. Δε με νοιάζει αυτό. Όλοι άνθρωποι είμαστε. Όταν ακούμε μια χοντράδα, ο επικεφαλής φέρει την ευθύνη της εκπομπής. Δε λέω για την άποψη του Δημήτρη, λέω για τη χοντράδα. Πρέπει εκείνη την ώρα να τον μαζέψει» είπε ο δημοσιογράφος.

Η νέα τοποθέτηση της Ελένης Βουλγαράκη

Η Ελένη Βουλγαράκη παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1, στον απόηχο της κόντρας της με τον Δημήτρη Παπανώτα, για τον τρόπο που σχολίασε προ ημερών, την απόφαση της ραδιοφωνικής παραγωγού να παραιτηθεί από τη δουλειά της, για να ακολουθήσει τον Φώτη Ιωαννίδη στην Πορτογαλία.

Η Ελένη Βουλγαράκη, ανέφερε στις νέες δηλώσεις της, ότι δεν πρόκειται να φύγει μόνιμα για να συγκατοικήσει με τον αγαπημένο της, στη Λισαβόνα. Όπως είπε, οι εποχές έχουν αλλάξει και δεν θεωρεί ότι πρέπει να λογοδοθεί για να επισημοποιήσει τη σχέση της με τον διεθνή ποδοσφαιριστή.

«Στην Ελλάδα θα είμαι, δεν φεύγω μόνιμα, απλά θα πηγαινοέρχομαι. Δεν θα τα αφήσω όλα, έχω παλέψει πάρα πολύ», είπε αρχικά η Ελένη Βουλγαράκη.

Στη συνέχεια η ραδιοφωνική παραγωγός ανέφερε: «Δεν ζούμε στο 1.700, να πρέπει να λογοδοθώ για να υποστηρίξω λίγο περισσότερο την προσωπική μου ζωή και να είμαι ήρεμη και να βρω μια ισορροπία. Δεν το έχω έτσι στο μυαλό μου, μπορεί άλλοι άνθρωποι να το έχουν».