Lady Gaga: Χορευτής της έπεσε από την σκηνή κατά τη διάρκεια συναυλίας της – Δείτε βίντεο

Εσπευσμένα διέκοψε την συναυλία της η Lady Gaga στο Accor Stadium στο Σίδνεϊ, μετά από ατύχημα που είχε χορευτής της.

Όπως φαίνεται σε βίντεο, τη στιγμή που η Lady Gaga διασκέδαζε τους Αυστραλούς θαυμαστές της με το τραγούδι «Garden of Eden», ένας χορευτής γλίστρησε και έπεσε από την σκηνή με αποτέλεσμα να βρεθεί πάνω στο κοινό της.

Η Lady Gaga αμέσως σταμάτησε να τραγουδά και έτρεξε προς το μέρους του.

«Μισό λεπτό. Μόλις είχαμε ένα ατύχημα στη σκηνή. Όλα είναι καλά, απλώς παρακαλώ περιμένετε ένα δευτερόλεπτο», είπε. Στη συνέχεια η τραγουδίστρια κατέβηκε από τη σκηνή για να βοηθήσει τον χορευτή της.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jermaine D'Vauz (@jermainedvauz)

Εκείνος εν τέλει ανέβηκε στην σκηνή και μετά από λίγη ώρα η συναυλία ξεκίνησε ξανά.

Σε ανάρτηση που έκανε ο χορευτής στα social media διευκρίνισε πως είναι καλά στην υγεία του.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Michael Dameski (@michaeldameski)

Πληροφορίες αναφέρουν πως η σκηνή γλιστρούσε απίστευτα καθώς λίγη ώρα νωρίτερα είχε βρέξει. Μετά το ατύχημα με τον χορευτή, η Lady Gaga αναγκάστηκε να διακόψει ξανά την συναυλία ώστε οι χορευτές της να αλλάξουν παπούτσια λόγω της ολισθηρότητας της σκηνής.