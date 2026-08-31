29 χρόνια από τον θάνατό της πριγκίπισσας Νταϊάνα στο Παρίσι – Η μαύρη επέτειος που θα τιμήσουν ξεχωριστά ο Γουίλιαμ και ο Χάρι

Τα ξημερώματα της Δευτέρας (31.08.2026) συμπληρώθηκαν 29 χρόνια από τον θάνατο της Νταϊάνα, Πριγκίπισσας της Ουαλίας, ενώ η επέτειος του θανάτου της συμπίπτει με την είδηση ότι ο μικρότερος γιος της, Χάρι, Δούκας του Σάσεξ, επέστρεψε την Πέμπτη (27.08.2026) για να ζήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο με την οικογένειά του.

Κάθε χρόνο αυτή την ημέρα της επετείου από τον θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάνα, οι αφοσιωμένοι θαυμαστές της συνήθως συγκεντρώνονται κάθε χρόνο στις πύλες του πρώην σπιτιού της στο Λονδίνο, του Kensington Palace, για να αφήσουν λουλούδια ως φόρο τιμής. Στον Sunken Garden του Παλατιού βρίσκεται το χάλκινο άγαλμα της Νταϊάνα, το οποίο παρήγγειλαν ο Πρίγκιπας Γουίλιαμ και ο Χάρι, και αποκαλύφθηκε από τα 2 αδέρφια το 2021 στα 60α γενέθλια της μητέρας τους.

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Έξι χρόνια μετά την κρίση του Megxit, ο Χάρι και η Δούκισσα του Σάσεξ μετακόμισαν πίσω στην Βρετανία από την Καλιφόρνια με τον Πρίγκιπα Άρτσι και την Πριγκίπισσα Λίλιμπετ. Κατά τη διάρκεια μιας σύντομης καλοκαιρινής παραμονής, ο Χάρι πήρε και τα δύο παιδιά, που τώρα είναι εγγεγραμμένα σε βρετανικά σχολεία, για να επισκεφτούν για πρώτη φορά τον τάφο της Νταϊάνα.

Η πριγκίπισσα αναπαύεται σε ένα μικρό νησί στη λίμνη Round Oval στο κτήμα Althorp του Northamptonshire, το προγονικό σπίτι των Σπένσερ, το οποίο τώρα φροντίζει ο αδελφός της Ερλ Τσαρλς Σπένσερ.

Πρίγκιπας Γουίλιαμ, Κέιτ Μίντλετον, Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ Chris Jackson/Pool via REUTERS/File Photo

Ο Χάρι αποκάλυψε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού ότι ψήνει ένα κέικ λεμονιού κάθε χρόνο για να τιμήσει την ημερομηνία θανάτου της, ως έναν «γλυκό» τρόπο να θυμάται τη μητέρα του.

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Η Νταϊάνα – η πρώην σύζυγος του νυν Βασιλιά της Μεγάλης Βρετανίας – σκοτώθηκε στις 31 Αυγούστου 1997 σε τροχαίο ατύχημα στο Παρίσι, όταν οι γιοι της, πρίγκιπες Χάρι και Γουίλιαμ, ήταν μόλις 12 και 15 ετών.

Η επέτειος έρχεται μόλις τρεις εβδομάδες πριν ο Τσαρλς Σπένσερ κυκλοφορήσει τα βαθιά προσωπικά του απομνημονεύματα για να αντικρούσει τις «αναλήθειες» για τη ζωή της. Το νέο του βιβλίο με τίτλο «Swan Song: Diana, My Sister» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 22 Σεπτεμβρίου και θα περιέχει «πολλές αποκαλύψεις που θα τραβήξουν σημαντική προσοχή», σύμφωνα με τον εκδότη του.