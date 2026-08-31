29 χρόνια από τον θάνατό της πριγκίπισσας Νταϊάνα στο Παρίσι – Η μαύρη επέτειος που θα τιμήσουν ξεχωριστά ο Γουίλιαμ και ο Χάρι

Τα ξημερώματα της Δευτέρας (31.08.2026) συμπληρώθηκαν 29 χρόνια από τον θάνατο της Νταϊάνα, Πριγκίπισσας της Ουαλίας, ενώ η επέτειος του θανάτου της συμπίπτει με την είδηση ότι ο μικρότερος γιος της, Χάρι, Δούκας του Σάσεξ, επέστρεψε την Πέμπτη (27.08.2026) για να ζήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο με την οικογένειά του.
Κάθε χρόνο αυτή την ημέρα της επετείου από τον θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάνα, οι αφοσιωμένοι θαυμαστές της συνήθως συγκεντρώνονται κάθε χρόνο στις πύλες του πρώην σπιτιού της στο Λονδίνο, του Kensington Palace, για να αφήσουν λουλούδια ως φόρο τιμής. Στον Sunken Garden του Παλατιού βρίσκεται το χάλκινο άγαλμα της Νταϊάνα, το οποίο παρήγγειλαν ο Πρίγκιπας Γουίλιαμ και ο Χάρι, και αποκαλύφθηκε από τα 2 αδέρφια το 2021 στα 60α γενέθλια της μητέρας τους.
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Έξι χρόνια μετά την κρίση του Megxit, ο Χάρι και η Δούκισσα του Σάσεξ μετακόμισαν πίσω στην Βρετανία από την Καλιφόρνια με τον Πρίγκιπα Άρτσι και την Πριγκίπισσα Λίλιμπετ. Κατά τη διάρκεια μιας σύντομης καλοκαιρινής παραμονής, ο Χάρι πήρε και τα δύο παιδιά, που τώρα είναι εγγεγραμμένα σε βρετανικά σχολεία, για να επισκεφτούν για πρώτη φορά τον τάφο της Νταϊάνα.
Η πριγκίπισσα αναπαύεται σε ένα μικρό νησί στη λίμνη Round Oval στο κτήμα Althorp του Northamptonshire, το προγονικό σπίτι των Σπένσερ, το οποίο τώρα φροντίζει ο αδελφός της Ερλ Τσαρλς Σπένσερ.
Ο Χάρι αποκάλυψε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού ότι ψήνει ένα κέικ λεμονιού κάθε χρόνο για να τιμήσει την ημερομηνία θανάτου της, ως έναν «γλυκό» τρόπο να θυμάται τη μητέρα του.
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Η Νταϊάνα – η πρώην σύζυγος του νυν Βασιλιά της Μεγάλης Βρετανίας – σκοτώθηκε στις 31 Αυγούστου 1997 σε τροχαίο ατύχημα στο Παρίσι, όταν οι γιοι της, πρίγκιπες Χάρι και Γουίλιαμ, ήταν μόλις 12 και 15 ετών.
Η επέτειος έρχεται μόλις τρεις εβδομάδες πριν ο Τσαρλς Σπένσερ κυκλοφορήσει τα βαθιά προσωπικά του απομνημονεύματα για να αντικρούσει τις «αναλήθειες» για τη ζωή της. Το νέο του βιβλίο με τίτλο «Swan Song: Diana, My Sister» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 22 Σεπτεμβρίου και θα περιέχει «πολλές αποκαλύψεις που θα τραβήξουν σημαντική προσοχή», σύμφωνα με τον εκδότη του.
Ο αδερφός της σημείωσε στην Independent για τη συγγραφή των απομνημονευμάτων: «Με την 30ή επέτειο από τον τραγικό θάνατο της Νταϊάνα στον ορίζοντα, έχω κατακλυστεί για άλλη μια φορά από αιτήματα για συνεντεύξεις σχετικά με την αδερφή μου. Αυτό με έπεισε να γράψω τις δικές μου σκέψεις και αναμνήσεις, μια για πάντα, αντί να έχω την ταλαιπωρία να διαβάζω ξανά τις απόψεις των άλλων, πολλές από τις οποίες βασίζονται σε αναλήθειες που έχουν γίνει αποδεκτές με την πάροδο του χρόνου».
Ο Ντάνιελ Μπάνγιαρντ, διευθυντής έκδοσης του Penguin Random House UK, δήλωσε: «Ενώ αυτές οι σελίδες περιέχουν πολλές αποκαλύψεις που θα τραβήξουν την προσοχή, οι αναγνώστες θα βρουν, για πρώτη φορά, αλλά και για πάντα, έναν ταιριαστό φόρο τιμής στην αγαπημένη γυναίκα που ήταν η πριγκίπισσα Νταϊάνα».
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Η διαμάχη ανάμεσα στα δύο αδέρφια ξεκινάει πριν από τον γάμο του Χάρι το 2018 με την αμερικανικής καταγωγής πρώην ηθοποιό του Suits, Μέγκαν Μαρκλ. Ο δούκας προφανώς εξοργίστηκε με αυτό που θεώρησε «σνομπ» στάση του αδελφού του απέναντι στη νύφη του, αφού ο Γουίλιαμ αμφισβήτησε αν έπρεπε να βιαστεί.
Αλλά η σχέση τους επιδεινώθηκε περαιτέρω κατά τη διάρκεια του Megxit και μετά τις κατηγορίες του Χάρι εναντίον του Γουίλιαμ και άλλων μελών της οικογένειας στη συνέντευξή του στην Όπρα, στο ντοκιμαντέρ του Netflix και στα απομνημονεύματα του με τίτλο «Spare».
Ο Γουίλιαμ και η Πριγκίπισσα της Ουαλίας δεν έχουν ακόμη σχολιάσει την επιστροφή του Χάρι και της Μέγκαν.
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Το 2007, ο Γουίλιαμ και ο Χάρι τίμησαν μαζί τα 10 χρόνια από τον θάνατο της μητέρας τους, διοργανώνοντας μια ποπ συναυλία στο Γουέμπλεϊ στα 46α γενέθλιά της και μια συγκινητική επιμνημόσυνη δέηση στο Λονδίνο την ίδια την επέτειο.
Την παραμονή της 20ής επετείου το 2017, τα αδέλφια ήταν δίπλα-δίπλα καθώς έβλεπαν τα μνημεία που είχαν αφεθεί για την πριγκίπισσα έξω από το Παλάτι του Κένσινγκτον. Τα αδέλφια αναμένεται να γιορτάσουν ξεχωριστά την φετινή επέτειο, με μια επανένωση για την 30ή επέτειο να φαίνεται, σε αυτό το στάδιο, απίθανη.