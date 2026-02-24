Λάκης Γαβαλάς: Είδα πολλές κακομοίρες, διάσημες, να βγάζουν φωτογραφία με τον Μπραντ Πιτ μέσω AI

Ο Λάκης Γαβαλάς είναι από τις πιο αυθεντικές, εκκεντρικές και αυθόρμητες παρουσίας της ελληνικής showbiz που δε διστάζει να λέει τη γνώμη του χωρίς περιστροφές. Έτσι, όταν τον ρώτησαν είπε τη γνώμη του και την παρουσία του Μπραντ Πιτ στην Ύδρα.

Ο γνωστός σχεδιαστής μόδας, μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Τρίτη (24.02.2026) αναφέρθηκε τόσο στον Μπραντ Πιτ όσο και στην Ελένη Μενεγάκη. Παράλληλα, ο Λάκης Γαβαλάς είπε αν θα ήθελε να βρεθεί στο YFSF, ενώ απάντησε και για το GNTM.

Ο κόσμος διψάει για διάσημους στην Ελλάδα. Εγώ θα σας πω την αλήθεια, με λυπεί αυτό το θέμα γιατί η Ύδρα είναι ένα γραφικό νησί, πολύ υπέροχο. Δεν ξέρω αν αυτό έκανε αρκετά καλό στο νησί, να έρθει ένας διάσημος και να κάνει κάποιες σκηνές. Από ‘κει και πέρα βλέπω τώρα τους διάφορους που πάνε εκεί φωτογραφίζονται μαζί του… Τόσο πεινασμένοι είμαστε οι άνθρωποι για δημοσιότητα; Είδα πολλές κακομοίρες, διάσημες, να βγάζουν φωτογραφία (σ.σ. με τον Μπραντ Πιτ) μέσω AI» είπε επίσης ο Λάκης Γαβαλάς όταν τον ρώτησαν για τον Μπραντ Πιτ.

Παράλληλα, σημείωσε ότι του αρέσει πολύ το YFSF και θα ήθελε να βρεθεί ως κριτής στο σόου του ΑΝΤ1.

«Εμένα μου αρέσει αυτό το project, το YFSF πάρα πολύ. Και ο Σάκης Ρουβάς του πηγαίνει πάρα πολύ να το παρουσιάσει. Ο Σάκης είναι αεικίνητος, είναι ταλαντούχος, είναι λαμπερός. Θα μου άρεσε να είμαι και κριτής. Μακάρι να μπορούσα να είχα το χρόνο, να είχα την πρόταση… πρόταση έχω, αλλά την πρόταση όπως εγώ θέλω, όπως και πολλά άλλα», σχολίασε ο Λάκης Γαβαλάς.

«Είχαμε κάνει μία συμφωνία για το GNTΜ, χωρίς να δεσμευόμαστε παραπάνω απ’ την δέσμευση του συμβολαίου, αλλά και από τις πιθανές αλλαγές και των δύο πλευρών. Για μεγαλύτερη ενδυνάμωση δική μου και βάσει των δικών μου απαιτήσεων για το καλύτερο της εκπομπής. Είχα προτείνει να έχουμε σχεδιαστές, να κάνουμε πράγματα, να κάνουμε ταξίδια, δεν έγινε τίποτα απ’ αυτά. Εάν και εφόσον προκύπτουν τέτοια πράγματα και γίνει κάτι πάρα πολύ δυνατό, φυσικά και θα είμαι μαζί τους», δήλωσε παράλληλα ο κριτής του GNTM.

Τέλος ο Λάκης Γαβαλάς μιλώντας για την Ελένη Μενεγάκη ανέφερε: «Όταν κάποιον τον ζητάνε πίσω, δεν τον ζητάνε όλοι καλοπροαίρετα. Τον κοιτάνε για να γυρίσει πίσω και να πει “άντε μωρέ τώρα και που γύρισε και τι έκανε και τι έδειξε”. Η Ελένη είναι πάρα πολύ έξυπνη. Έχει αφήσει ένα μεγάλο στίγμα και το να μην ξανακάνει τίποτα θα ’ναι ακόμη καλύτερο και θα ’ναι πολύ πιο ντίβα».