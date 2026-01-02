Λάκης Γαβαλάς: Ποζάρει γυμνός με ένα καπέλο και καλωσορίζει το 2026 με το ιδιαίτερο χιούμορ του

Ο Λάκης Γαβαλάς υποδέχτηκε το 2026 με τον πιο ανατρεπτικό τρόπο και δημοσιοποίησε μια φωτογραφία του, στην οποία ποζάρει γυμνός με ένα καπέλο. Ο σχεδιαστής στέλνει ευχές στους διαδικτυακούς φίλους του, με το χιούμορ που τον χαρακτηρίζει.

Δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Λάκης Γαβαλάς πόζαρε γυμνός. Το είχε κάνει και την άνοιξη του 2025, όταν η ανάρτησή του, είχε γίνει viral. Αυτή τη φορά, με φόντο τον καθρέφτη ενός μπάνιου, βγάζει selfie και στέλνει ευχές. Αν το 2026 φέρει όλα όσα επιθυμεί, υπόσχεται να… του βγάλει το καπέλο, όπως γράφει χαρακτηριστικά.

«Καλημέρα φίλοι μου και χαρούμενο, αισιόδοξο, υπεύθυνο, λαμπερό, βοηθητικό, συμπονετικό συνεργάσιμο, γενναιόδωρο και ιαματικό το 2026… Αν τα πετύχει όλα αυτά ή τα περισσότερα, εγώ θα του βγάλω το καπέλο», έγραψε ο Λάκης Γαβαλάς στην ανάρτησή του.

Ο σχεδιαστής προσπαθεί να αφήσει οριστικά πίσω τις δυσκολίες του παρελθόντος. Κάποιους αρνείται να τους συγχωρήσει, όπως επανέλαβε προ ημερών, σε συνέντευξή του. «Έχω απογοητευτεί από τους ανθρώπους. Μέρες που είναι, παρόλο που θα έπρεπε να κάνω άφεση αμαρτιών, δεν τις κάνω για κάποιους ανθρώπους, το έχω εξομολογηθεί, ότι δεν θέλω να τους συγχωρήσω γιατί κάνανε πάρα πολύ μεγάλο κακό. Είναι αμαρτία το ξέρω, αλλά δεν μπορώ να κάνω αλλιώς» είχε αναφέρει.

Όπως έχει αποκαλύψει παλαιότερα, όταν ήταν νέος και σπούδαζε στο εξωτερικό, ερωτεύτηκε παράφορα με μοντέλο από τη Νορβηγία και πήραν την απόφαση να παντρευτούν.