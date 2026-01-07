Λάκης Λαζόπουλος: Δεν έχω γίνει ένας γλείφτης της εποχής, είναι ωραίο που δεν πρόδωσα αυτό που πιστεύω

Ο Λάκης Λαζόπουλος παραχώρησε συνέντευξη στην «Espresso Σαββατοκύριακο» και μίλησε για τη ζωή, την καλλιτεχνική πορεία του και για πράγματα που τον έχουν ενοχλήσει. Όπως είπε, δεν έκανε ποτέ συμβιβασμούς για να γίνει αρεστός σε περισσότερους. Φρόντισε, όπως ανέφερε, να μην προδώσει τα πιστεύω του στο πέρασμα των χρόνων. Για το 2026, έχει μια σειρά από όνειρα και στόχους, που είναι αποφασισμένος να παλέψει για να υλοποιήσει.

Ο Λάκης Λαζόπουλος χαρακτήρισε «ωραίο» το 2025 και δήλωσε ανοιχτός σε νέες προκλήσεις. Με την ομάδα του παραμένει στο Mega και σκέφτεται το επόμενο ραντεβού με το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ». Όπως λέει, οι δυσκολίες που κρύβουν ανηφορικούς δρόμους του αρέσουν όλο και περισσότερο στο πέρασμα του χρόνου. Του δίνουν, όπως φαίνεται, επιπλέον κίνητρα για να συνεχίσει.

Ο δημιουργός δηλώνει χαρακτηριστικά, για να επισημάνει τη διαφορετικότητά του από ορισμένους, ότι «Δεν έγινα ποτέ μια σαλάτα. Δεν είμαι μέρος της σαλάτας». Δηλώνει περήφανος τόσο για τις επιλογές που έκανε κατά καιρούς, όσο και για τις απόψεις που εξέφραζε.

Λάκη, αποχαιρετήσαμε το 2025! Πώς θα χαρακτήριζες αυτόν τον χρόνο που έφυγε;

Ωραίο! Ήταν μια σημαντική χρονιά. Για εμένα ό,τι έχει βουνό και ανάβαση μπορεί να με κάνει να γκρινιάζω αλλά μου αρέσει. Δεν μπορώ πια τον ίσιο δρόμο, θέλω τον ανηφορικό.

Τι κατάλαβες από τη συμπεριφορά του κόσμου προς το πρόσωπό σου;

Εφτασε η στιγμή για εμένα που έμαθαν το μπόι μου. Κάποια στιγμή μπήκε ένα σύννεφο στο μπόι μου και δεν ήξεραν αν έβλεπαν το μπόι μου το ίδιο. Νομίζω με το που έφυγε το σύννεφο είδαν ότι ναι, αυτό ήταν από πάντα το μπόι μου, ότι εκεί είμαι. Τι είδαν επίσης; Ότι σε μια εποχή που έχουν πάθει μετάλλαξη οι περισσότεροι άνθρωποι, εγώ δεν είμαι μεταλλαγμένος. Όχι, δεν έχω κωλοτουμπαρίσει χίλιες φορές για να υπάρξω. Δεν έχω γίνει ένας γλείφτης της εποχής, ένας υποτακτικός και υποκύπτων της εποχής σαν τους άπειρους ακόμη και στην τέχνη μου, και είναι ωραίο που δεν πρόδωσα αυτό που πιστεύω, που είμαι. Δεν έγινα ποτέ μια σαλάτα. Δεν είμαι μέρος της σαλάτας.

Στην ίδια συνέντευξη, ο Λάκης Λαζόπουλος επανέλαβε πως βρισκόταν στο στόχαστρο ορισμένων που ήθελαν να γνωρίζουν την κάθε του κίνηση. Ο δημιουργός ανέφερε πως αυτές οι παρακολουθήσεις δεν τον έκαναν να φοβηθεί. Υποστήριξε ότι οι φόβοι του επιβεβαιώθηκαν, όταν έστειλε το κινητό του τηλέφωνο για έλεγχο, σε δύο μεγάλες εταιρείες, στον Καναδά και στην Ελβετία.