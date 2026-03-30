Λάκης Λαζόπουλος για Μαρινέλλα: Εκείνη η νύχτα στο Ηρώδειο ήταν σκηνοθετημένη από τον Θεό

Ο Λάκης Λαζόπουλος μίλησε για την Μαρινέλλα που γνώριζε εδώ και δεκαετίες, στην εκπομπή «Buongiorno» του Mega. Ο δημιουργός ευχαρίστησε τη «μεγάλη κυρία» του ελληνικού τραγουδιού για όλες τις νύχτες που πέρασαν μαζί και συγκινημένος αναφέρθηκε στη νύχτα που η ερμηνεύτρια κατάρρευσε στο Ηρώδειο και ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση της ζωής της.

Ο Λάκης Λαζόπουλος είπε στην πρωινή εκπομπή του Mega: «Όποια φράση και όποια λέξη και να πεις για τη Μαρινέλλα, της αξίζει. Της αξίζει γιατί είναι μια μοναδική περίπτωση στο χώρο, είναι μία φυσιογνωμία που θα μείνει χαραγμένη μέσα σε όλους τους ανθρώπους. Η φωνή της θα μας συνοδεύει πολλά, πολλά χρόνια και τους νεότερους και τις επόμενες γενιές. Γιατί κατάφερε… ήταν η φωνή της τόσο μοναδική, ήταν η παρουσία της τόσο πληθωρική, που νομίζω ότι δεν μπορεί κανένας να ξεχάσει κάτι που έχει ξεχειλίσει. Το ταλέντο της έχει ξεπεράσει κάθε μέτρο… Το ξέρω πως δεν θα ‘ρθεις ξανά, άλλη φορά δεν θα σε δω, όμως για μένα είσαι εδώ, είσαι παντού και πουθενά» ανέφερε αρχικά.

Ο δημιουργός πρόσθεσε έντονα συναισθηματικά φορτισμένος: «Είχε ένα βάθος ψυχής, από ‘κει που έβγαινε και η φωνή της από ‘κει που έβγαινε και το γέλιο της. Γιατί όταν γελούσε η Μαρινέλλα, ήταν σαν να έσπαγε μια πηγή και έβγαινε ένα γάργαρο νερό, κι έλεγες θα μπω από κάτω. Ήταν μοναδικής ανοιχτοσύνης άνθρωπος. Αλλά και ανοιχτού μυαλού και ανοιχτής προσφοράς».

«Την ευχαριστώ για εκείνο το βράδυ, και για όλα τα βράδια που έχουμε περάσει μαζί… Ένιωθες ότι όπου και να ήσουν, θα έκανε την κίνηση αυτή, να σε δει και να σου στείλει την αγάπη της. Ένιωθε τρομερά τον κόσμο. Σαν καλλιτέχνης, δηλαδή ήξερε ακριβώς τι συνέβαινε σε κάθε σημείο, όπου κοιτούσε. Συνδεόταν…

Εγώ θέλω να πω ότι το ταλέντο της είναι αυτό που την μεταμορφώνει… Είναι και η πρωτοπορία της και οι αποφάσεις που πήρε στη ζωή της… που στάθηκε άντρας και γυναίκα μαζί… Ξέρω ότι για τη Μαρινέλλα, οι δικοί της άνθρωποι, η Τζωρτζίνα, τα εγγόνια της, οι αδερφοί της ήτανε πάντα οι άνθρωποί της.

Και γι’ αυτό ένιωσα, ότι, σε εκείνη την τελευταία παράσταση που ήμασταν, στο Ηρώδειο, που πραγματικά, το ‘πα και τότε, ήτανε σκηνοθετημένη απ’ το Θεό… Αυτό… Θυμάμαι όταν την ανεβάσανε αυτοί οι δύο, μαυροντυμένοι, στη σκάλα… με τα άσπρα… Δεν ξέρω… ένιωσα παιδάκι! Κι όταν έγινε αυτή η σκηνή… δε θα ξεχάσω, ποτέ, ότι έπεσε σε μία σκηνή, και κράτησε με το χέρι της το μικρόφωνο όρθιο!» κατέληξε ο Λάκης Λαζόπουλος.

Ο Λάκης Λαζόπουλος είχε αποχαιρετήσει την Μαρινέλλα και με ανάρτησή του στο Instagram. «Το βράδυ εκείνο που ήρθε στο σπίτι μας μετά τον θάνατο της Τασούλας μου να μιλήσει σαν μάνα» έγραψε μεταξύ άλλων ο καλλιτέχνης.