Ο Λαζόπουλος αποχαιρέτησε τη Μαρινέλλα: Φτάνει κάποτε αυτή η ώρα

«Όποιον δεν τον αγκάλιασε η Μαρινελλα και όποιον δεν του έσφιξε το χέρι ,τίποτα δεν ένιωσε απ την αγάπη της! Σε χαιρετώ γυναίκα της ζωής μας»
Με ένα συγκινητικό κείμενο στο Instagram ο Λάκης Λαζόπουλος αποχαιρέτησε τη Μαρινέλλα που έφυγε από τη ζωή, σκορπίζοντας θλίψη σε όλη την Ελλάδα.

Όπως τονίζει ο Λάκης Λαζόπουλος για την αγαπημένη του φίλη Μαρινέλλα ­«φτάνει κάποτε αυτή η ώρα! Που μαζεύονται όλες οι αναμνήσεις και παλεύουν να βρουν μια σειρά! Βιάζονται να πάρουν θέση στο μεγάλο τραπέζι των στιγμών!

Όμως το βράδυ εκείνο που ήρθε στο σπίτι μας μετά τον θάνατο της Τασούλας μου να μιλήσει σαν μάνα με την κόρη μου ,έσπρωξε όλα τα όμορφα που έχουμε ζήσει!

Απ το ΑΚΡΟΑΜΑ της Θεσσαλονίκης μέχρι την τελευταία βραδιά της στο ΗΡΩΔΕΙΟ!Αυτά έχω καιρό να τα θυμάμαι και να τα διηγούμαι!

Όμως τα λόγια εκείνης της βραδιάς έγιναν φυλαχτό μου!

 
 
 
 
 
