Λάκης Λαζόπουλος: Η Μαρινέλλα τα «τακτοποίησε» έτσι γιατί ήθελε να δώσει χρόνο στην οικογένεια της

Στην απώλεια της Μαρινέλλας με τα πιο τρυφερά λόγια αναφέρθηκε ο Λάκης Λαζόπουλος, το απόγευμα της Κυριακής (29-03-2026), όταν και συνομίλησε με την Αναστασία Γιάμαλη στον αέρα της ενημερωτικής εκπομπής “Εξελίξεις τώρα” στο MEGA.

“Στο Ηρώδειο είναι το τέλος της, εκεί, το ουσιαστικό της τέλος. Τώρα, είναι ο τελευταίος ασπασμός. Η Μαρινέλλα έδωσε χρόνο στα παιδιά της να την εξυπηρετήσουν, γιατί δεν είχε τον χρόνο όλον αυτόν για να τους δώσει τη δυνατότητα να κάνουν τα πράγματα που θα ήθελαν γι’ αυτήν” εκμυστηρεύτηκε αρχικά ο Λάκης Λαζόπουλος.

“Έχω την εντύπωση ότι η Μαρινέλλα τα τακτοποίησε έτσι γιατί ήθελε να δώσει τον απόλυτο χρόνο στην οικογένεια της να την έχει αυτή. Να είναι ενάμιση χρόνο εκεί και να ασχολούνται και να της δίνουν αυτό που μπορούν. Νομίζω ότι καταλάβαινε, ένιωθε, δεν χρειαζόταν να μιλούσε γιατί, αν αυτή μιλούσε, έπρεπε και να τραγουδήσει”.

“Η Μαρινέλλα είναι ένα σπάνιο κρύσταλλο και θέλω να μείνει στην ιστορία σαν ένα σπάνιο κρύσταλλο. Δεν πρόκειται να σιγήσει γιατί φωνές σαν την Μαρινέλλα δεν σιγούν” συμπλήρωσε, ακόμα, ο Λάκης Λαζόπουλος στον αέρα του Μεγάλου Καναλιού.

Ο Λάκης Λαζόπουλος είχε αποχαιρετήσει την Μαρινέλλα και με ανάρτησή του στο Instagram. «Το βράδυ εκείνο που ήρθε στο σπίτι μας μετά τον θάνατο της Τασούλας μου να μιλήσει σαν μάνα» έγραψε μεταξύ άλλων ο καλλιτέχνης.