Λάμπρος Κωνσταντάρας για Άννα Βίσση: «Προσπαθούν να τη χτυπήσουν ύπουλα»

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας πήρε θέση μετά την είδηση της ρήξης, που όπως φαίνεται, έχει επέλθει στη φιλία της Άννας Βίσση και της Χριστίνας Πολίτη.

Μέσα από ένα βίντεο που ανέβασε στον λογαριασμό του στο Instagram, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας εξέφρασε τον προβληματισμό του για τα δημοσιεύματα που συνέπεσαν με την ανακοίνωση για τη μεγαλύτερη συναυλία που θα δώσει ποτέ η Άννα Βίσση, στο ΟΑΚΑ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο γνωστός δημοσιογράφος υποστήριξε ότι κάποιοι προσπαθούν να «χτυπήσουν» ύπουλα την Ελληνίδα σούπερ σταρ.

«Τι έγινε ρε παιδιά; Ποιους… πόνεσε η απόλυτη η Άννα η Βίσση η νάμπερουαν και προσπαθούν να την χτυπήσουν ύπουλα; Ψαχτείτε λίγο καλύτερα ρέεεει… ΟΑΚΑ λέμε και θα κλαίμε», έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσης στο Instagram.

«Καλή Μεγάλη Εβδομάδα. Και επειδή σήμερα δεν είχαμε να κάνουμε κάτι καλύτερο, εγώ καθόμουν να χάζευα λίγο, έκανα διάφορες δουλειές. Και χάρηκα πάρα πολύ με την ανακοίνωση της Άννας Βίσση για το ΟΑΚΑ 26 Σεπτέμβρη. Περίμενα να βγει το presale για να προλάβω να πάρω, γιατί το βλέπω για ακαριαίο sold out. Τέλος πάντων, μου έκανε εντύπωση εγώ στο μυαλό μου έτσι όπως τα είδα, σαν μία συντονισμένη ενέργεια κάπως να πλήξουμε, ρε παιδί μου, την Άννα Βίσση;

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μία η πρώην κολλητή που έγινε το unfollow, που το είδαμε σε πρωινή εκπομπή, που λέει ότι η ρήξη στη σχέση ήρθε γιατί η καινούργια κολλητή της Άννας Βίσση και συνεταίρος την απομάκρυνε εξαιτίας της, τις παλιές της φίλες; Αυτό τι είδους ρεπορτάζ μπορεί να είναι;

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Lampros Konstantaras (@lamproskonstantaras)

Και μετά υπήρχε και ότι το Σαββατοκύριακο το προηγούμενο, παραπροηγούμενο κάπου πήγε και δεν την αφήσαν να μπούνε, το καμαρίνι. Και προφανώς αυτά για να τα ξέρει κάποιος, κάποιος τα λέει. Οπότε αυτό μου κάνει μία ότι να σας τα πω ρε παιδιά, να τα πείτε.

Μετά ο κιθαρίστας, φοβερός, αποχώρησε και ευχαρίστησε όλους… εκτός από την ίδια την Άννα Βίσση. Μετά βγαίνουν διάφοροι. Μου κάνει λίγο μία… πάμε να λίγο να καπηλευτούμε, να χτυπήσουμε την Άννα Βίσση τώρα στη στιγμή της τη μεγάλη; Μία απ’ τις μεγάλες της στιγμές. Δεν νομίζω ότι ρίχνουν τέτοια πράγματα. Αλλά μου κάνουν ύποπτα λίγο. Δεν ξέρω. Εμένα μόνο;

Εγώ μόνο περιμένω να ανακοινώσει και το δεύτερο ΟΑΚΑ για να προλάβουμε να πάμε», είπε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, ενώ ακουγόταν το τραγούδι της Άννας Βίσση «Τα κακά παιδιά», τονίζοντας: «Ωραίο τραγούδι αυτό, με νοήματα», ανέφερε στο Reel.