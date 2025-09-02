Λάμπρος Κωνσταντάρας για Δημήτρη Κωνσταντάρα: «Ακόμα σε περιμένουμε σπίτι, αν και ξέρω ότι δεν θα έρθεις»

Μία άκρως συγκινητική ανάρτηση για τον πρόσφατο χαμό του πατέρα του έκανε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη σχέση που είχαν με τον Δημήτρη Κωνσταντάρα.

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών, στις 24 Αυγούστου 2025, σκορπώντας τη θλίψη στον δημοσιογραφικό χώρο. Ο γιος του, Λάμπρος Κωνσταντάρας προσπαθεί ακόμα να μάθει να ζει χωρίς να έχει στην καθημερινότητά του πατέρα, ωστόσο είναι πολύ δύσκολο…

«9 ημέρες και ακόμα σε περιμένουμε σπίτι, αν και ξέρω ότι δεν θα έρθεις.

Αλλά εμείς σε περιμένουμε. Όπως κάνουν όλοι.

Μου τραγούδησες για 46η και τελευταία φορά φέτος το happy birthday και το απόλαυσα, γιατί αναρωτιόμουν πόσες ακόμα τέτοιες στιγμές θα υπάρξουν.

Και δεν θα υπάρξει άλλη φορά που ο μπαμπάς μου θα με πάρει 00:01 να μου πει “Χρόνια πολλά”. Ας είναι… άλλοι δεν είχαν ούτε τις μισές.

Χαίρομαι για την κράτησα στη μνήμη μου, δευτερόλεπτο-δευτερόλεπτο.

Μπαμπά U did it your way…», έγραψε στην ανάρτησή του ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.

Η τελευταία συνέντευξη που είχε δώσει ο Δημήτρης Κωνσταντάρας ήταν τον Μάρτιο του 2022 στην εκπομπή «MEGA Καλημέρα» με την Ελεονώρα Μελέτη.

«Δεν θα ξεχάσω ποτέ τα χρόνια της ασθένειας του πατέρα μου, γιατί ήταν ένας ευθυτενής, ψηλός, όμορφος άνθρωπος, ο οποίος ξαφνικά έπαθε ένα εγκεφαλικό επεισόδιο και δεν μπορούσε να μιλήσει. Το ξεπέρασε την πρώτη φορά, έπαθε και ένα δεύτερο, πέρασε μια πτωτική πορεία. Αυτό με τσάκισε», είχε δηλώσει για τον μονάκριβο γιο του.