Λάμπρος Κωνσταντάρας για Δημήτρη Ουγγαρέζο: Μου αρέσουν οι άνθρωποι που βάζουν μεγάλους στόχους, αυτό δείχνει επαγγελματισμό

«Ένας επαγγελματίας του χώρου μιλά για τον εαυτό του και τον κρίνουμε; Θα τρελαθώ!», είπε ο παρουσιαστής
Δημήτρης Ουγγαρέζος και Λάμπρος Κωνσταντάρας
Δημήτρης Ουγγαρέζος και Λάμπρος Κωνσταντάρας / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Συνέντευξη στην εφημερίδα Real και την Πολυξένη Καραμίχα παραχώρησε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, με τον δημοσιογράφο και παρουσιαστή να μιλάει και για τον Δημήτρη Ουγγαρέζο.

Συγκεκριμένα ο Λάμπρος Κωνσταντάρας σχολίασε την επιθυμία του Δημήτρη Ουγγαρέζου να κάνει δική του εκπομπή και αποκάλυψε ποια ήταν η αντίδρασή του σε αυτό.

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος εξέφρασε την επιθυμία για δική του εκπομπή και κρίθηκε από πολλούς ως λάθος. Ως φίλος, τι του είπες;

Και ως φίλος και δημόσια θα πω το ίδιο, είναι δυνατόν να κρίνουμε έναν άνθρωπο που λέει ο ίδιος τι θέλει για τον εαυτό του; Ένας επαγγελματίας του χώρου 20 χρόνια μιλά για τον εαυτό του και τον κρίνουμε;

Θα τρελαθώ! Ότι θέλει μπορεί να γουστάρει και να πιστεύει για τον εαυτό του. Τον ίδιο ρώτησαν για τον ίδιο. Και κρίνουμε έναν άνθρωπο που μίλησε για τον εαυτό του; Είναι αστείο.

Ο καθένας μπορεί να λέει τι θέλει, τι επιθυμεί, τα όνειρα και τις φιλοδοξίες του. Είναι θεμιτές, όσο υψηλές κι αν είναι. Εμένα μου αρέσουν οι άνθρωποι που βάζουν μεγάλους στόχους. Αυτό δείχνει επαγγελματισμό.

