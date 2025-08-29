Λάμπρος Κωνσταντάρας: Οι τρυφερές φωτογραφίες που «ανέβασε» με τον πατέρα του, Δημήτρη Κωνσταντάρα λίγες ημέρες μετά τον θάνατό του

Δύο στιγμές με τον πατέρα του «μοιράστηκε» ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του Δημήτρη Κωνσταντάρα, που «έφυγε» από τη ζωή στις 24 Αυγούστου.

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 79 ετών, καθώς τα τελευταία δύο χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, και την Παρασκευή (29.08.2025) ο γιος του, επίσης δημοσιογράφος, Λάμπρος Κωνσταντάρας ανάρτησε φωτογραφίες από την παιδική του ηλικία με τον πατέρα του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα, δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δύο φωτογραφίες από το οικογενειακό άλμπουμ. Στη μία ο ίδιος, μωρό ακόμη, βρίσκεται μέσα σε μια τσάντα, την οποία κρατά ο πατέρας του. Στη λεζάντα που τη συνόδευε έγραψε: «Περνάγαμε ωραία», αποτυπώνοντας έτσι, τη νοσταλγία του για τον πατέρα του.

Και στη δεύτερη φωτογραφία, ο μικρός Λάμπρος Κωνσταντάρας με καρέ μαλλί είναι στην αγκαλιά του πατέρα του, Δημήτρη Κωνσταντάρα, γράφοντας με μπόλικη δόση χιούμορ από κάτω: «Δικαιούμαι να κάνω μήνυση για παιδικό τραύμα λόγω κόμμωσης; ΠΙΣΤΕΥΩ ΠΩΣ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΝΑΙ».