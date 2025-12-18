Λάμπρος Κωνσταντάρας: «Τα Χριστούγεννα θα είναι πολύ δύσκολα γιατί θα είναι τα πρώτα χωρίς τον πατέρα μου»

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας έκανε μία εξομολόγηση και μίλησε για τα πρώτα Χριστούγεννα που θα περάσει χωρίς την παρουσία του πατέρα του, Δημήτρη Κωνσταντάρα.

Ο γνωστός παρουσιαστής έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Breakfast@Star» και αυτές προβλήθηκαν το πρωί της Πέμπτης (18.12.2025). Όπως δήλωσε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας θα περάσει τις γιορτές μαζί με την οικογένειά του, ενώ για πρώτη φορά θα αλλάξει χρόνο με τους φίλους του, ενώ αναφέρθηκε και στην απώλεια του πατέρα του, Δημήτρη Κωνσταντάρα.

«Θα ’ναι πάρα πολύ ωραία, θα ’ναι πάρα πολύ δύσκολα γιατί θα ’ναι τα πρώτα χωρίς τον πατέρα μου, που δεν το ’χω ακόμα ψιλοκαταλάβει», δήλωσε ο Λάμπρος Κωνστάνταρας.

«Θα περάσω τις γιορτές οικογενειακά, αλλά θα ’ναι και η πρώτη φορά που θα αλλάξω χρόνο μακριά, με καλούς φίλους. Είναι κι αυτό μια πρόκληση», πρόσθεσε σε σχετική ερώτηση.

Επίσης, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας ρωτήθηκε και για το πιο όμορφο δώρο που έχει λάβει ποτέ και απάντησε ότι αυτό ήταν ένα πιάνο.

«Ήταν ένα πιάνο. Υπάρχει ακόμα και ήταν ό,τι πιο πολύτιμο, κάτι που ήθελα πάρα πολύ», ανέφερε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.