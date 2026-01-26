Λάζαρος Γεωργακόπουλος για Joanne: «Δυστυχώς δεν πέρασε στην Eurovision, στεναχωρήθηκε»

Μία συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης παραχώρησε ο Λάζαρος Γεωργακόπουλος και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην τραγουδίστρια κόρη του, Joanne, η οποία προσπάθησε να διακριθεί φέτος, στέλνοντας τραγούδι στην ΕΡΤ για τη Eurovision, αλλά δεν κατάφερε να ξεχωρίσει.

Στην εκπομπή «Buongiorno» μίλησε ο Λάζαρος Γεωργακόπουλος και τα όσα είπε προβλήθηκαν το πρωί της Δευτέρας (26.01.2026). Μεταξύ άλλων, λοιπόν, ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε στην παράσταση «Οιδίποδας», τη συνεργασία με τον Αλέξανδρο Ρήγα και τη σχέση με την κόρη του, τη Joanne.

«Μεγάλη συγκίνηση. Αρέσει πάρα πολύ στον κόσμο. Είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία και χαίρομαι πολύ γιατί είναι ο Οιδίποδας, ένα σύγχρονο έργο του Robert Icke, ενός ελληνικού μύθου», είπε αρχικά ο Λάζαρος Γεωργακόπουλος, μετά την παράσταση του «Οιδίποδα» στη Στέγη Ωνάση.

Ο Λάζαρος Γεωργακόπουλος είπε στη συνέχεια: «Το πιο ακραίο πράγμα είναι που πήρα πάρα πολλά κιλά για τον Ηρώδη στη Σαλώμη του Δημήτρη Μαυρίκιου. Που πήρα 25 κιλά και ξυρίστηκα, ξύρισα το κεφάλι μου.

Αυτό ήταν πολύ επικίνδυνο γιατί θα μπορούσε να μου έχει δημιουργήσει πρόβλημα στο διάφραγμα, γιατί μπορεί να τα κάνουν αυτά έξω, αλλά τα κάνουν με κάποιον γιατρό, με κάποιον που σε καθοδηγεί. Μετά έπρεπε να τα χάσω μέσα σε δυο βδομάδες, γιατί έπαιζα μετά έναν νεαρό και τα έχασα με ακραίο τρόπο».

Για το «Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή», ο Λάζαρος Γεωργακόπουλος είπε: «Ο Αλέξανδρος θέλει να κάνει τέσσερις ταινίες. Τώρα έχει κάνει τις δύο. Ήταν μια δύσκολη εμπειρία γιατί ήταν βραδινά τα γυρίσματα. Συγχρόνως ήταν και πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ γέλιο. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που είχε κάνει ο Αλέξανδρος στην τηλεόραση. Εδώ το έχει κάνει πολύ πιο “μαύρο”. Ήμουν στην πρεμιέρα, ο κόσμος αντέδρασε πάρα πολύ ωραία, γέλασε πάρα πολύ».

Για την κόρη του, ο Λάζαρος Γεωργακόπουλος απάντησε: «Η Ιωάννα δεν μεγάλωσε μέσα στο θέατρο, δεν την παίρναμε. Όμως άκουγε πάρα πολύ μουσική. Ακούγαμε και εμείς στο σπίτι, αλλά την Ιωάννα την ενδιέφερε πάρα πολύ η μουσική. Πήγε στο ωδείο, μετά ήρθε το “Voice” και τα υπόλοιπα τα ξέρουμε.

Δυστυχώς, δεν πέρασε στην Eurovision, δεν προκρίθηκε. Μου αρέσει πάρα πολύ το τραγούδι της. Στεναχωρήθηκε βέβαια, αλλά δεν πειράζει. Είναι κάτι που την ενδιαφέρει η Eurovision, οπότε, μπορεί να ξανασυμμετάσχει. Αλλά είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι, θα το βγάλει φαντάζομαι τώρα σύντομα».

Κλείνοντας, ο Λάζαρος Γεωργακόπουλος είπε: «Το σύμφωνο συμβίωσης έγινε τότε με τον Covid για πρακτικούς λόγους, σε περίπτωση που κάποιος αρρώσταινε, ο άλλος δε θα μπορούσε να τον επισκεφθεί ούτε στο νοσοκομείο.

Η βάφτιση της Ιωάννας έγινε αργότερα γιατί θεωρούσαμε ότι θα πρέπει η ίδια να επιλέξει αν θα αν θα βαφτιστεί, πού θα βαφτιστεί. Τελικά έγινε το χατίρι της μάνας μου, η οποία ήθελε να βαφτιστεί η Ιωάννα και είπαμε “γιατί να μην κάνουμε το χατίρι σε έναν άνθρωπο, να μην της δώσουμε αυτή την ευτυχία αφού το θέλει τόσο πολύ;”. Άμα μπορείς να κάνεις ευτυχισμένο έναν άνθρωπο με έναν τόσο απλό τρόπο, γιατί να μην το κάνεις;».