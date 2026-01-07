Λένα Δροσάκη: «Όταν υπήρξε το διαζύγιο, ένιωθα ντροπή»

Καλεσμένη στο πλατό της εκπομπής «Buongiorno» βρέθηκε σήμερα (7/1/2026) η Λένα Δροσάκη, η οποία μίλησε για τα επαγγελματικά της ως ηθοποιός αλλά και για τα προσωπικά της.

Η γνωστή ηθοποιός, Λένα Δροσάκη, ξεκίνησε μιλώντας για τον χαρακτήρα της και για το πως ένιωσε όταν έφτασε στην Αθήνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ήμουν πολύ ντροπαλή ανέκαθεν, ήμουν σχεδόν «αόρατη» και ήσυχη. Όταν ήρθα στην Αθήνα λίγο πιο μεγάλη, άρχισα να κάνω την επανάστασή μου», είπε αρχικά η Λένα Δροσάκη.

«Βρήκα έναν τρόπο να διαχέω πλευρές της προσωπικότητάς μου, τις ανάγκες μου, να ανακαλύπτω και εγώ η ίδια κομμάτια της έκφρασης και των θέλω μου. Ήμουν πολύ παρατηρητική πάντα. Δεν θα με χαρακτήριζα αδύναμη. Μεγάλωσα στην Πάτρα μέχρι που ήρθα στην Αθήνα να σπουδάσω. Ήθελα να γίνω ηλεκτρολόγος, μου άρεσε να φτιάχνω πράγματα και να βοηθάω. Στην διάρκεια των σπουδών μου ανακάλυψα το θέατρο, είδα μία παράσταση με την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη και αυτό ήταν, άνοιξε νέος δρόμος» είπε εκείνη.

Η Λένα Δροσάκη πρόσθεσε επίσης: «Ήταν πολύ υποστηρικτικά και συγκινητικά τα αδέρφια μου με την απόφασή μου να μείνω στην Αθήνα. Η μητέρα μου με ενθάρρυνε να μείνω στην Αθήνα, όταν ήμουν εδώ και δούλευα ως σερβιτόρα. Μέσα σε αυτόν τον μήνα ο Θάνος Παπακωνσταντίνου με πλησίασε και μου έδωσε τον πρώτο μου ρόλο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για το διαζύγιό της και τα προσωπικά της, η Λένα Δροσάκη υποστήριξε: «Υπάρχει πολλή αγάπη στην οικογένειά μου, και έχω πολύ ωραία βιώματα, ωστόσο με τις υγιείς εντάσεις. Όταν υπήρξε το διαζύγιο, ένιωθα ντροπή. Ένιωθα ότι έχω στίγμα ότι είμαι χωρισμένη, ότι δεν τα κατάφερα, της αποτυχίας. Όταν το εξέφρασα στους δικούς μου και τους ρώτησα εάν οι ίδιοι αισθάνονται ντροπή γι’ αυτό, οι ίδιοι ήταν πολύ υποστηρικτικοί και μου είπαν ότι δεν είναι θέμα αποτυχίας, αλλά ευτυχίας. Όταν δεν προχωράει ο γάμος σου δεν είναι αποτυχία. Είναι επιτυχία να προχωράς επιλέγοντας την ευτυχία. Το αντιμετώπισα όμως.

Δεν είναι ντροπή να παίρνεις μία απόφαση για την δική σου ευτυχία. Ξαναέγινα παιδί εκείνη την περίοδο, με την έννοια της ευαλωτότητας. Ήμουν φοβισμένη εκείνη την περίοδο. Συνέπεσαν πολλά, και θέμα υγείας μεταξύ άλλων που έκανα και ένα χειρουργείο, και το θέμα του δικαστηρίου. Ήμουν πολύ χαομένη εκείνη την περίοδο αλλά είχα πολλή υποστήριξη. Όταν κάτι είναι ουσιαστικά γερό θα παραμείνει και στα δύσκολα, όταν δεν μένει, δεν είναι τελικά».

Η Λένα Δροσάκη ανέφερε ότι πλέον: «Βιώνω μία εσωτερική αναγέννηση. Είμαι μόνη μου – συντροφικά – αλλά χαίρομαι που είμαι καλά, απολαμβάνω το παιδί μου, τις μέρες και τις στιγμές, με την δουλειά και τους συναδέλφους μου. Πρέπει πρωτίστως να βλέπουμε την δική μας ευθύνη σε ό,τι γίνεται. Πλέον εμπιστεύομαι το ένστικτό μου».

Για τον γιο της, η Λένα Δροσάκη τόνισε: «Στον γιο μου βλέπω πάντα μία μαγεία, ένα φως. Θα σου μιλήσει με πάσα ειλικρίνεια και θέλω να το ακολουθήσω και εγώ. Να μιλάω με ειλικρίνεια σε μεγαλύτερο βαθμό. Δεν κρύβω εάν είμαι κουρασμένη, ή έχω κάτι. δεν θέλω να του δίνω διπλά μηνύματα».