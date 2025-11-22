Λένα Παπαρρηγοπούλου: «Βίωσα δύο απώλειες εγκυμοσύνης» αποκαλύπτει η Σταρ Ελλάς του 2002

Η Λένα Παπαρρηγοπούλου παραχώρησε συνέντευξη στη Σάσα Σταμάτη για το Secret και μίλησε για τη συγγραφική δουλειά της, την προσωπική ζωή της, αλλά και την περίοδο που βίωσε δύο απώλειες εγκυμοσύνης. Η νικήτρια του τίτλου «Σταρ Ελλάς» το 2002 έχει βάλει πλέον τη ζωή και την καθημερινότητά της, σε άλλες βάσεις.

Η Σταρ Ελλάς του 2002 δηλώνει ελεύθερη και αδέσµευτη. Η Λένα Παπαρρηγοπούλου γράφει βιβλία και προσπαθεί να κάνει ό,τι την ευχαριστεί.

Μίλησέ µας για το νέο σου βιβλίο µε τίτλο «Η δύναµη της αρρώστιας µου», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Κάκτος».

Το βιβλίο «Η δύναµη της αρρώστιας µου» είναι ένας προσωπικός χάρτης συνειδητοποίησης. Είναι οι σκέψεις που γεννήθηκαν µέσα σε αληθινές, τρωτές και φωτεινές στιγµές της ζωής µου, που δεν προέκυψαν ξαφνικά· προέκυψαν σιγά-σιγά, µέσα από σχέσεις, ταξίδια, απώλειες, πίστη και εκείνες τις στιγµές που αναγκάζεσαι να σταµατήσεις και να δεις ποιος είσαι. Γράφω για την οµορφιά, για τον Θεό, τον γάµο, για τη µητέρα, τη ζήλια, τον φόβο, την αγάπη, τη µοναξιά και την αυθυπέρβαση.

Κάθε κεφάλαιο είναι µικρό, αλλά κουβαλάει µια µεγάλη αλήθεια. Σε οποιοδήποτε κεφάλαιο ανοίξεις το βιβλίο, θα βρεις κάτι που σε αφορά. ∆εν είναι οδηγός – είναι συνοδοιπόρος. Μιλάω για τη ζήλια και για το πόσο η κοινωνία µάς έχει εκπαιδεύσει να εξαρτάµε την αξία µας από τους άλλους – κάτι που γεννά ανταγωνισµό. Είναι µια υπενθύµιση ότι η ζωή είναι βαθιά, αντιφατική, ανθρώπινη και τελικά θεϊκή. Οτι εκείνη την πνευµατική αυθεντικότητα µε την οποία γεννιόµαστε συχνά τη χάνουµε µεγαλώνοντας, µέσα στην ψευδαίσθηση ότι µόνο εφόσον «ενσωµατωθούµε» στην κοινωνία θα επιβιώσουµε.

Το βιβλίο είναι βιωµατικό; Εχεις περάσει κάτι πολύ δύσκολο;

Ναι, συνέβη κάτι στη ζωή µου και στο σώµα µου που µου άλλαξε όλη την κοσµοθεωρία. Βίωσα δύο απώλειες εγκυµοσύνης σε πολύ κοντινό χρονικό διάστηµα. Επειτα από αυτό ξεκίνησα να ταξιδεύω στον κόσµο. Ισως αυτό µε ενεργοποίησε και είδα την πραγµατική µου θέαση της ζωής και, παράλληλα, µε ενδυνάµωσε.

Το βιβλίο είναι βιωµατικό, αλλά το έγραψα πριν από αυτό που συνέβη. Εκείνη η περίοδος δεν µε λύγισε. Με έκανε να δω καθαρά και να καταλάβω ότι δεν µπορώ πια να συµµορφώνοµαι µε αυτό που περιµένει η κοινωνία ή η οικογένεια από εµένα. Αποδέχτηκα ότι ο δρόµος µου είναι διαφορετικός, πιο ελεύθερος και αντισυµβατικός. Με αυτό το βλέµµα ταξίδεψα και ξανασυνδέθηκα µε τον αληθινό µου εαυτό. Επέστρεψα στην αθωότητα. Και τελικά όλα όσα γράφω οδηγούν σε αυτήν τη συνειδητοποίηση.

Στην προσωπική σου ζωή πώς είσαι;

Στην προσωπική µου ζωή είµαι ελεύθερη και αδέσµευτη. Ζω µε ειλικρίνεια και ακολουθώ ό,τι µου ταιριάζει αληθινά.

Γιατί επέλεξες να ταξιδεύεις και να µη ζεις κάπου µόνιµα;

Οταν συνειδητοποίησα ότι η ασφάλεια δεν εξαρτάται από κανέναν άλλον παρά µόνο από εµένα, άφησα πίσω µου τον φόβο και άρχισα να ταξιδεύω µόνη µου. Εζησα σε διαφορετικές ηπείρους – στην Αµερική, στην Ωκεανία, στην Ασία. Μου ταιριάζουν η περιπέτεια, η αλλαγή, η ελευθερία. Αυτήν τη στιγµή νιώθω ότι ο κόσµος είναι το σπίτι µου.