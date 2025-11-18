Συμβαίνει τώρα:
Λένα Ζευγαρά: «Δέχομαι φλερτ στα social media, το διαχειρίζομαι με χαμόγελο και χιούμορ»

«Πάρα πολύ δύσκολα ισορροπείται η προσωπική με την επαγγελματική ζωή» ανέφερε μεταξύ άλλων η Λένα Ζευγαρά
Η Λένα Ζευγαρά έκανε πρεμιέρα στο Vogue Club Thessaloniki και στη συνέχεια παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» του Alpha. Η δημοφιλής τραγουδίστρια ρωτήθηκε για το φλερτ που δέχεται στα social media και για την προσωπική της ζωή, που όπως είπε περνάει σε δεύτερη μοίρα λόγω των αυξημένων επαγγελματικών υποχρεώσεών της.

«Πάρα πολύ δύσκολα ισορροπείται η προσωπική με την επαγγελματική ζωή. Δεν υπάρχει προσωπική ζωή. Όταν βάζεις στόχο τη δουλειά και την έχεις για προτεραιότητα, δεν υπάρχει χρόνος. Νιώθω όμως ευλογημένη για αυτή μου την επιλογή», ανέφερε η Λένα Ζευγαρά.

«Δέχομαι φλερτ στα social, το διαχειρίζομαι με χαμόγελο και χιούμορ», σημείωσε στη συνέχεια η τραγουδίστρια στην πρωινή εκπομπή του Alpha.

Η Λένα Ζευγαρά είναι μια ιδιαίτερα δημοφιλής και αγαπητή τραγουδίστρια, η οποία ξεχωρίζει για τη δυναμική της παρουσία και τις επιτυχημένες μουσικές της κυκλοφορίες. Ωστόσο, παρά την αναγνωρισιμότητά της, επιλέγει συνειδητά να απασχολεί το κοινό αποκλειστικά με τη δουλειά της. Κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, προτιμώντας να διατηρεί έναν χαμηλών τόνων και ιδιωτικό τρόπο ζωής.

Στο παρελθόν η Λένα Ζευγαρά είχε απαντήσει σε ερώτηση για τη φημολογία που είχε αναπτυχθεί για εκείνη και τον Κέντρικ Ναν. «Μα δεν τον έχω δει ποτέ τον άνθρωπο» είχε πει μεταξύ άλλων.

