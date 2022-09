Ο Τιμοτέ Σαλαμέ, ο ηθοποιός που με την μοναδικότητά του και τον «φρέσκο» αέρα του, έχει φέρει στο νέα πνοή στο σινεμά, συνάντησε για πρώτη φορά τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο το 2018. Ο μεγάλος σταρ του Χόλυγουντ έδωσε μάλιστα κάποιες χρήσιμες συμβουλές στον «μικρό» σταρ, για τη μελλοντική του καριέρα.

Όπως αποκάλυψε ο Τιμοτέ Σαλαμέ σε συνέντευξή του στη Vogue UK, ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο του είπε: «Όχι σκληρά ναρκωτικά και ταινίες με υπερήρωες».

Σε προηγούμενη συνέντευξή του στο περιοδικό Time τον περασμένο Οκτώβριο, ο Αμερικανός ηθοποιός είπε ότι έλαβε συμβουλές από «έναν από τους ήρωές του», χωρίς να αποκαλύψει την ταυτότητά του ΝτιΚάπριο. «Ένας από τους ήρωές μου – δεν μπορώ να πω ποιος γιατί θα με μάλωνε – ακούμπησε το χέρι του πάνω στον ώμο μου το πρώτο βράδυ που συναντηθήκαμε και μου έδωσε κάποιες συμβουλές» τόνισε. «Όχι σκληρά ναρκωτικά και ταινίες με υπερήρωες» ανέφερε χαρακτηριστηκά.

Ο υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός γυρίζει το επερχόμενο prequel του «Charlie and the Chocolate Factory», το κινηματογραφικό μιούζικαλ «Wonka», στο Λονδίνο, για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα φέτος. Στην ταινία ο Τίμοθι Σαλαμέ εμφανίζεται σε επτά μουσικά νούμερα, σύμφωνα με τη Vogue UK.

«Αυτό που συνειδητοποιώ είναι ότι η προσωπική ζωή κάποιου, η ενήλικη ζωή κάποιου μπορεί να είναι αρκετά βαρετή και η ζωή του καλλιτέχνη μπορεί να είναι εξαιρετική» είπε ο 26χρονος ηθοποιός.

