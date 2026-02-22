Λευτέρης Πανταζής: Δεν ήξερα τι ακριβώς συμβαίνει με την Κόνι Μεταξά και τον Μάριο Καπότση, το διαχειρίστηκα λάθος

Μία νέα εξομολόγηση έκανε ο Λευτέρης Πανταζής και μίλησε για τον χωρισμό της Κόνι Μεταξά και του Μάριου Καπότση και για τη στάση που κράτησε ο ίδιος το πρώτο διάστημα. Ο γνωστός τραγουδιστής είχε κρατήσει στενή επαφή με τον πολίστα και η κόρη του είχε εκφράσει δημοσίως τη δυσαρέσκειά της.

Ο Λευτέρης Πανταζής μιλώντας στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» παραδέχτηκε ότι ίσως διαχειρίστηκε τότε με λάθος τρόπο την κατάσταση διότι δε γνώριζε τι ακριβώς συνέβαινε με την Κόνι Μεταξά και τον Μάριο Καπότση.

«Νομίζω ότι είμαι καλός πατέρας. Αγαπώ πάρα πολύ το παιδί μου. Το παιδί μου δε μεγάλωσε μαζί μου, μεγάλωσε με τη μαμά του. Πάντα ήμουν δίπλα του. Μέσα μου δε νιώθω ενοχές, αλλά νιώθω ότι σαν να το αδίκησα γιατί έλειπα από το σπίτι και τώρα προσπαθώ να του δώσω ό,τι δεν του έδωσα τότε.

Αν γύριζα τον χρόνο πίσω, θα ήθελα να μη χώριζα, να ήμασταν και οι δυο γονείς κοντά στο παιδί. Είχαμε δύσκολα χρόνια με το παιδί, δύσκολες φάσεις και αυτή και εγώ. Τώρα είμαστε καλά», δήλωσε αρχικά ο γνωστός τραγουδιστής.

Αμέσως μετά ρωτήθηκε για το παράπονο της κόρης του και είπε τη δική του αλήθεια.

«Έχουν λυθεί όλα αυτά. Δεν υπάρχουν αυτά. Ήταν μια κακή στιγμή για έναν πατέρα που έβλεπε το παιδί του ευτυχισμένο και έναν πατέρα που μετά έβλεπε το παιδί του σε μια άλλη κατάσταση. Εγώ επειδή δεν ήξερα και τι ακριβώς συμβαίνει, ίσως να το διαχειρίστηκα και λίγο λάθος», ανέφερε ο Λευτέρης Πανταζής.

«Θέλεις να μιλήσουμε ειλικρινά; Εμένα αυτό με ενοχλεί. Με ενοχλεί, γιατί δεν έχει περάσει αρκετός χρόνος να φύγει όλο αυτό το σύννεφο από πάνω μας. Ναι, έχουμε καλές σχέσεις, αλλά θεωρώ ότι θα ήταν πιο σεβαστό προς όλους να πάρει ο καθένας λίγο την απόστασή του και μετά ας κάνουν όλοι ό,τι θέλουν. Με ενοχλεί. Πρώτη φορά το λέω.

Δε θέλω σε καμία περίπτωση να μη μιλάει ο ένας στον άλλον (σ.σ. ο Μάριος Καπότσης με τον Λευτέρη Πανταζή). Αλλά με ενοχλεί, δεν έχει περάσει αρκετός χρόνος, δεν είμαστε στη Σουηδία. Στη Σουηδία δεν είναι που τα κάνουν αυτά; Δεν είμαστε», είχε πει η Κόνι Μεταξά για τη στενή σχέση του πατέρα της με τον Μάριο Καπότση.