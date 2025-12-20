Λευτέρης Πανταζής: Εξαντλημένος σε νοσοκομείο για εξετάσεις – «Από υπερκόπωση έπεσα» λέει ο τραγουδιστής

Σε νοσοκομείο μεταφέρθηκε ο Λευτέρης Πανταζής μετά από αδιαθεσία που ένιωσε το βράδυ της Παρασκευής (19-12-2025). Ο τραγουδιστής μίλησε στην εκπομπή «Weekend Live» για την περιπέτεια της υγείας του και αποκάλυψε ότι κατέρρευσε από υπερκόπωση έπειτα από το έντονο επαγγελματικό πρόγραμμα και τις συνεχόμενες εμφανίσεις του, το τελευταίο διάστημα.

«Κουράστηκα πολύ αυτές τις μέρες. Είχα δεκαπέντε μέρες να κοιμηθώ, τραγουδώ σχεδόν κάθε μέρα. Είχαμε και το μεγάλο εορταστικό της Πρωτοχρονιάς με την Άντζελα Δημητρίου στο Open, ήμουν δεκαέξι μισή ώρες όρθιος. Από υπερκόπωση έπεσα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Λευτέρης Πανταζής από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται.

Ο τραγουδιστής εξήγησε ότι παραμένει περισσότερο για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο. «Είμαι και σήμερα και αύριο εδώ να ξεκουραστώ. Τη Δευτέρα θα πάω κανονικά στο σπίτι και την Τετάρτη ξεκινάω πάλι στο μαγαζί», είπε, διευκρινίζοντας ότι υποβάλλεται σε εξετάσεις τις τελευταίες δύο ημέρες.

«Δόξα τω Θεώ και την Παναγία, όλα καλά. Ευχαριστώ πολύ για την αγάπη που παίρνω. Αλλά το μηχάνημα καμιά φορά θέλει και λίγο σέρβις. Νομίζουμε ότι είμαστε Σούπερμαν, αλλά δεν είναι πάντα έτσι. Πρέπει να κάνουμε διαλείμματα», σημείωσε στη συνέχεια των δηλώσεών του.

Κλείνοντας, τόνισε πως μετά από λίγες ημέρες ξεκούρασης θα επιστρέψει κανονικά στη δουλειά του. «Δυο μερούλες θα ξεκουραστώ και από Τετάρτη ξεκινάμε δυνατά», κατέληξε.

Τη φετινή σεζόν ο Λευτέρης Πανταζής εμφανίζεται σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας με την Άντζελα Δημητρίου, σε ένα σχήμα που ήδη έχει καταφέρει να γίνει «προορισμός» για τους λάτρεις της νυχτερινής διασκέδασης.

Προ ημερών στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται ο Λευτέρης Πανταζής, είχε διασκεδάσει και ο Πάνος Ρούτσι, με τις εικόνες τότε να σχολιάζονται ποικιλοτρόπως.