Λίλι Κόλινς: Κυκλοφόρησε το διαφημιστικό που γύρισε στα Πετράλωνα – Πλάνα και από τη Νέα Μάκρη

Στα πλάνα φαίνεται η ηθοποιός να ψάχνει ένα τραπέζι σε καφέ της περιοχής και να τρώει παραδοσιακές Ελληνικές ελιές
λιλι κολινς

Η Λίλι Κόλινς, η πρωταγωνίστρια της γνωστής σειράς «Emily in Paris», βρέθηκε τον περασμένο Νοέμβριο στην Αθήνα για κάποια γυρίσματα και βγήκε πλέον στη δημοσιότητα το διαφημιστικό το οποίο γυρίστηκε στα Πετράλωνα αλλά και στη Νέα Μάκρη.

Τότε δεν γνωρίζαμε για ποιο σκοπό γινόντουσαν τα γυρίσματα με τη Λίλι Κόλινς στην Αθήνα, μετά την δημοσιοποίηση του διαφημιστικού όμως είδαμε τα πανέμορφα πλάνα από τα Πετράλωνα.

Στο διαφημιστικό φαίνεται η ηθοποιός να ψάχνει ένα τραπέζι σε καφέ της περιοχής και να τρώει παραδοσιακές Ελληνικές ελιές.

Η διαφημιστική καμπάνια ρούχων που ήδη από προχθές (11/3) προβάλλεται στα social media, δείχνει πλάνα από καφέ στα Πετράλωνα, ενώ και άλλο βίντεο την δείχνει να απολαμβάνει την παραλία της Νέας Μάκρης.

