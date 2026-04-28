Cancel Τζορτζ Κλούνεϊ: Οργή στα social media μετά την υπεράσπιση του Τζίμι Κίμελ για το «μέλλουσα χήρα» της Μελάνια

Οργή στο διαδίκτυο προκάλεσε ο Τζορτζ Κλούνεϊ καθώς υπερασπίστηκε τον κωμικό Τζίμι Κίμελ και το επίμαχο αστείο του ότι η Μελάνια Τραμπ μοιάζει με «μέλλουσα χήρα» – το οποίο ειπώθηκε μόλις δύο 24ωρα πριν από την ένοπλη επίθεση στο δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, την τρίτη απόπειρα δολοφονίας κατά του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο χολιγουντιανός ηθοποιός και ένθερμος υποστηρικτής των Δημοκρατικών Τζορτ Κλούνεϊ είπε ότι «τα αστεία είναι αστεία» το βράδυ της Δευτέρας (27.04.2026), αφού ρωτήθηκε για τις δηλώσεις του Κίμελ. «Ο Τζίμι είναι κωμικός και θα έλεγα ότι η Καρολάιν Λέβιτ δεν εννοούσε ότι πρέπει να πέφτουν πυροβολισμοί», δήλωσε ο Κλούνεϊ στο 51ο Γκαλά των Βραβείων Τσάπλιν, όπως μεταδίδει το Variety.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Έκανε ένα αστείο. Εντάξει. Ασπάζεσαι αυτή την πλευρά και λες, “Λοιπόν, τα αστεία είναι αστεία”. Αλλά η ρητορική είναι λίγο επικίνδυνη. Και την έχουμε δει πολύ τελευταία». Ο επικριτής του Τραμπ, Κλούνεϊ, είπε ότι «δεν υπάρχει χώρος» για τη βία που ξέσπασε στην γκαλά της Ουάσινγκτον, προτού προσθέσει: «Ούτε υπάρχει χώρος για αυτό το είδος βίας που εκδηλώθηκε στη Μινεσότα με τον Άλεξ Πρέτι ή τη Ρενέ Γκουντ».

Οι επικριτές δεν έχασαν χρόνο και έφεραν στο προσκήνιο τις κατηγορίες για απάτη στις οποίες εμπλέκεται το Southern Poverty Law Center για να επιτεθούν στον Κλούνεϊ. Ο Κλούνεϊ και η σύζυγός του, Άμαλ, δώρισαν 1 εκατομμύριο δολάρια στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό μέσω του ιδρύματός τους, The Clooney Foundation for Justice, τον Αύγουστο του 2017, 10 ημέρες μετά τα επεισόδια βίας στο Σάρλοτσβιλ της Βιρτζίνια.

Πήραν φωτιά τα σχόλια στο διαδίκτυο

«Είναι διαταραγμένος ή απλώς χαζός;» χλεύασε ένας χρήστης. «Ο Τζορτζ Κλούνεϊ είναι άσχετος. Είναι ένας γκρινιάρης, γέρος», έγραψε ένας άλλος, επιτιθέμενος στον πρωταγωνιστή του «Ocean’s Eleven». «Ποτέ δεν ήταν πολύ έξυπνος και δεν έχει καμία σοφία να μεταδώσει στις νεότερες γενιές».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η Αμερική μπορεί να κοιμηθεί ήσυχη απόψε γνωρίζοντας ότι ο Τζορτζ Κλούνεϊ έχει εκφράσει την άποψή του», χλεύασε ένας τρίτος χρήστης του X. Η τελευταία παρέμβαση του Κλούνεϊ αποδείχθηκε η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για κάποιους. «Ώρα να ακυρώσουμε τον Τζορτζ Κλούνεϊ. Για πάντα!», έγραψε ένας χρήστης του X. «Δεν θα ξαναδώ ποτέ καμία από τις ταινίες του».

Το σχόλειο του Κίμελ για την Μελάνια Τραμπ προκάλεσε οργή στο ζεύγος Τραμπ που ζήτησαν την απόλυση του Κίμελ. «Η πρώτη μας κυρία, η Μελάνια, είναι εδώ. Κοιτάξτε τη Μελάνια, τόσο όμορφη. Κυρία Τραμπ, λάμπετε σαν μέλλουσα χήρα», είπε ο Κίμελ.

Ο Κίμελ υπερασπίστηκε το αστείο του και είπε ότι η ατάκα του αναφερόταν στη διαφορά ηλικίας της πρώτης κυρίας και του συζύγου της Ντόναλντ Τραμπ και παρερμηνεύτηκε.

«Ήταν ένα αστείο για το γεγονός ότι εκείνος είναι σχεδόν 80 ετών και εκείνη μικρότερη από μένα», είπε ο Κίμελ. «Ακόμη και με την πιο τραβηγμένη ερμηνεία, δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί κάλεσμα σε δολοφονία».

Οι Τραμπ δεν θεώρησαν το αστείο του Κίμελ χιουμοριστικό – με τη Μελάνια να ισχυρίζεται ότι το «μίσος και βίαιη ρητορική του κωμικού έχουν ως στόχο να διχάσουν τη χώρα μας». «Ο μονόλογός του για την οικογένειά μου δεν είναι κωμωδία – τα λόγια του είναι διαβρωτικά και επιδεινώνουν την πολιτική ασθένεια στην Αμερική», έγραψε στο X.

«Άνθρωποι σαν τον Κίμελ δεν θα έπρεπε να έχουν την ευκαιρία να μπαίνουν στα σπίτια μας κάθε βράδυ για να σπέρνουν μίσος. Δειλός, ο Κίμελ κρύβεται πίσω από το ABC επειδή ξέρει ότι το δίκτυο θα συνεχίσει να τον προστατεύει. Φτάνει πια. Ήρθε η ώρα το ABC να πάρει θέση. Πόσες φορές η ηγεσία του ABC θα επιτρέψει την αποτρόπαια συμπεριφορά του Kίμελ εις βάρος της κοινότητάς μας;»

Ο Τραμπ απαίτησε επίσης από το ABC, το οποίο μεταδίδει την εκπομπή του Κίμελ, να απολύσει αμέσως τον κωμικό.

«Ο Τζίμι Κίμελ θα πρέπει να απολυθεί αμέσως από την Disney και το ABC», έγραψε ο Τραμπ σε μια ανάρτηση στο Truth Social , επαναλαμβάνοντας την έκκληση που απηύθυνε η πρώτη κυρία.