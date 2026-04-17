Λίτσα Πατέρα για Ελένη Μενεγάκη: «Και να είχα μιλήσει μαζί της, δεν θα το έλεγα»

Στην κάμερα του «Breakfast@Star», μίλησε η Λίτσα Πατέρα για την Ελένη Μενεγάκη και αναφέρθηκε στην πιθανή επιστροφή της στην τηλεόραση, μετά την επιτυχημένη διαδικτυακή εκπομπή της.

Η Λίτσα Πατέρα όταν ρωτήθηκε για την ενδεχόμενη επιστροφή της Ελένης Μενεγάκη στην τηλεόραση είπε πως «η Ελένη Μενεγάκη λείπει από την τηλεόραση. Εγώ την αγαπάω πάρα πολύ, γιατί την παραδέχομαι πάρα πολύ. Από ‘κει και πέρα, μακάρι, για να πάρει και τα πάνω της στην τηλεόραση. Και να είχα μιλήσει μαζί της, δεν θα το έλεγα».

Σε ερώτηση για το αν σκέφτεται να επιστρέψει τηλεοπτικά, η αστρολόγος απάντησε πως «είμαι πολύ καλά. Όπως βλέπεις τώρα, τελείωσα από αυτό το καινούργιο που κάνω, το οποίο το αγαπώ πάρα πολύ και πιστεύω πάρα πολύ σε αυτό.

Δεν έχω σκεφτεί μέχρι στιγμής να επιστρέψω τηλεοπτικά. Πρώτον, δεν έχω κάποια πρόταση και δεύτερον, όταν κάνω κάτι, το αγαπώ πάρα πολύ και αυτό που κάνω τώρα επειδή είναι καινούργιο και δεν υπήρχε στην τηλεόραση, προσπαθώ να είναι όσο το δυνατόν καλύτερο».

Η αστρολόγος και η παρουσιάστρια ήταν για πολλά χρόνια μαζί στην εκπομπή «Πρωινός Καφές».